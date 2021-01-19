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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير المالية: «الرقابة الإدارية» قبضت على مدير أحد مكاتب المحاسبة لعرضه رشوة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:51 ص
وزير المالية
وزير المالية
راندا التوني
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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على مدير أحد مكاتب المحاسبة والمراجعة المعتمدة والمعروفة وصاحب المكتب، وذلك لقيامهما بعرض مبلغ رشوة كبير على أحد قيادات مصلحة الضرائب، مقابل تخفيض الضرائب المستحقة على أحد الشركات الكبرى من عملاء مكتب المحاسبة والمراجعة.

وأضاف وزير المالية أن تلك القيادة قامت بإبلاغ الرقابة الإدارية، والتي وجهت بمسايرة مدير مكتب المحاسبة والمراجعة، وقد قامت هيئة الرقابة الإدارية باتخاذ كل الإجراءات القانونية إلى أن تم ضبط مدير ذلك المكتب متلبسًا بتقديم مبلغ الرشوة، كما تم ضبط صاحب مكتب المحاسبة والمراجعة لاشتراكه في ارتكاب الجريمة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين الذين سوف يواجهون عقوبة السجن بالإضافة إلى أنها جريمة مخلة بالشرف.

وقدم وزير المالية التحية لرجال مصلحة الضرائب الشرفاء، الذين لا يتسترون على فساد ويقومون بالإبلاغ عنه فورًا، كما وجه التحية والتقدير لرجال الرقابة الإدارية الذين هم درع مصر للضرب بيد من حديد على الفساد والفاسدين والمفسدين.

وشدد "معيط" على أن الدولة مصممة وجادة فى مكافحة التهرب الضريبى بكل أشكاله بقوة القانون، بما يضمن إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين أو المكلفين وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة، باعتبارها واجبة الأداء وهى حق الشعب، على النحو الذى يُسهم فى تعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة، من أجل تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أنه لا تهاون أبدًا مع أى محاولات للإضرار بحق الدولة، بل إننا مستمرون فى مواجهة ذلك باتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة.

وتهيب وزارة المالية بجميع المحاسبين والمراجعين، أن يتخذوا كل الإجراءات الممكنة كي يلفظوا ويتخلصوا من هؤلاء القلة الفاسدة التي تسيء إلى جموع المحاسبين والمراجعين، وتعلن الوزارة عن أنها لن تتهاون مع أى محاسب أو مراجع تسول له نفسه أن يتورط في مثل هذا الفساد.

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