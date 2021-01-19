ضبط 1240 قضية تموينية خلال 24 ساعة

أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1240 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 3.17 طن "أسماك مدخنة – مصنعات لحوم" مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.ونجحت الجهود في ضبط طن أسماك مدخنة "رنجة" معبأة داخل عبوات يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأسماك المدخنة بدون ترخيص بمحافظة الغربية، وضبط مالك محل بدال تموينى – بمحافظة الغربية وبحوزته 2.5 طن سكر تموينى مخصص ربطًا على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.وتمكنت الجهود من ضبط 5.5 طن "مخلل مشكل – ملح طعام " معبأ داخل براميل وأجوله بدون مستندات مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وبحوزة مالكة مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بدون ترخيص بمحافظة المنوفية، وضبط مالك مخبز بلدى بمحافظة البحيرة لاستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار قدرت بــ 440.637 جنيه، وضبط قائد سيارة بمحافظة الدقهلية وبحوزته 116 إسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم، قام المذكور بتجميعها للاتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى قدرت بــ 15660 جنيهًا.وأسفرت الجهود عن ضبط 3 أطنان "أسمدة زراعية بدون مستندات مجهولة المصدر "، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.