خبراء بجنوب إفريقيا: السلالة الجديدة من كورونا أكثر قابلية للعدوى بنسبة 50%

توصل خبراء في علم الجينوم بجنوب إفريقيا، إلى أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا، والتي أدت إلى حدوث طفرة في أعداد حالات الاصابة في البلاد، أكثر قابلية للعدوى بنسبة حوالي 50 بالمئة عن السلالات السابقة.ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الثلاثاء، عن سالم عبد الكريم، وهو رئيس مشارك للجنة الاستشارية الوزارية لشؤون مرض "كوفيد19-" بجنوب إفريقيا، إن السلالة الجديدة التي تحمل اسم "501 - في2"، والتي تم التعرف عليها في الشهر الماضي، "يمكنها الالتصاق بالخلايا البشرية بصورةأكثر كفاءة" عن سابقاتها من السلالات.وأضاف عبد الكريم،أن البيانات أظهرت في الوقت نفسه أنه ليس من المرجح أن تتسبب السلالة الجديدة في دخول المريض إلى المستشفى أو في وفاته.وكانت حالات الإصابة بمرض "كوفيد19-" الناتج عن الإصابة بالفيروس، بدأت تتسارع بجنوب إفريقيا، في نوفمبر الماضي، وفي الشهر التالي أعلن العلماء اكتشاف السلالة الجديدة.