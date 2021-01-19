المعارضة التركية: اعتداء على 5 صحفيين منذ مطلع العام الجاري

كشفت المعارضة التركية عن تعرض 5 صحفيين أتراك لاعتداءات منذ بداية العام الجاري، وسط مخاوف من انتهاكات مستقبلية ضد الصحفيين والمعارضين، لاسيما أن العام الماضي شهد 17 حالة اعتداء على صحفيين، بينما سجل عام 2019 حالات اعتداء على 34 صحفيًا.حيث قال النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض وعضو "مجموعة عمل حقوق الإنسان" أوتكو تشاكروزر، في تقريرًا عن انتهاكات تعرض لها الصحفيون في يناير الجاري: لقد تعرض مراسل صحيفة "يني تشاغ" في أنقرة أورهان أوغور أوغلو إلى اعتداء جسدي يوم الجمعة الماضي.وقال تشاكروزر، "حذرنا منذ عامين، من أن التهديدات التي تستهدف الصحفيين تتحول إلى اعتداءات"، لافتًا إلى تعرض خمسة صحفيين للاعتداء في الأيام الخمسة عشر الأولى من عام 2021.ووفقا لتشاكروزر،فقد تعرض 34 صحفيًا للاعتداء في تركيا عام 2019، بينما كان هذا الرقم 17 في عام 2020.وشدد النائب المعارض يجب حماية حق الصحفيين المعارضين كأولوية أولى، وأضاف: "إذا لم يُعاقب مرتكبو هذه الاعتداءات بعقوبات رادعة، فإن الاعتداءات ستستمر وتزداد تدريجيًا".وأشار إلى أنه "من أجل وقف هذه الهجمات التي تستهدف الصحفيين والسياسيين، يجب على الحكومة أولًا أن تتوقف عن تهديد واستهداف الصحفيين بسبب أخبارهم ومقالاتهم، والسياسيين بسبب آرائهم المعارضة".فيما أكدت وسائل إعلام محلية معارضة اليوم الثلاثاء، استمرار اعتقال السلطات التركية لأربعة صحفيين لأكثر من 100 يوم، على خلفية نشرهم تقارير عن رمي الجيش التركي لمواطنين كرديين من مروحية بعد اعتقالهم في جنوب شرق البلاد.