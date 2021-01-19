بطريرك الروم يترأس صلاة القداس بكنيسة القديس نيقولاوس ببورسعيد.. الجمعة

يترأس صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا ثيودروس الثاني؛ الجمعة المقبلة؛ صلاة القداس الإلهي بمرور أربعين يومًا على رحيل المتروبوليت نيفون مطران بورسعيد الراحل في كنيسة القديس نيقولاوس ببورسعيد.يشارك في القداس الإلهي مطارنة الكرسي الإسكندرية في مصر، كل من: المتروبوليت نقولا مطران إرموبوليس (طنطا) وتوابعها والوكيل البطريركي لشئون المتكلمين العربية، المتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس (مصر الجديدة) وتوابعها والوكيل البطريركي بالقاهرة، المتروبوليت ناركيسوس مطران نفكراتوس والوكيل البطريركي بالإسكندرية.