حملة مداهمات شرطية في ولايات ألمانية ضد عصابات تهريب بشر دولية

أعلنت الشرطة الاتحادية اليوم الثلاثاء أنها قامت بحملة مداهمات كبيرة ضد عصابات تهريب دولية في عدة ولايات ألمانية.وأوضحت الشرطة أن أكثر من 400 فرد من الشرطة الاتحادية شاركوا في الحملة، وتم اعتقال أشخاص مشتبه فيهم في ولايات برلين وسكسونيا السفلى وشمال الراين-فيستفاليا وهيسن، كما قامت الشرطة بتفتيش عدة مباني.ويوجه الادعاء العام في مدينة كمبتن اتهامات ضد 19 شخصا مشتبها فيهم تتراوح أعمارهم بين 21 و44 عاما، بتهريب أشخاص مقابل مبالغ مالية كبيرة عبر ما يسمى بطريق البلقان منذ أبريل الماضي على أقل تقدير.وأشار الادعاء إلى أن أغلب اللاجئين المشتبه أنه تم تهريبهم والبالغ عددهم 140 شخصا ينحدرون من سورية.