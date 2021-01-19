بدء الجلسة العامة للبرلمان للاستماع لوزيري التعليم العالي والإعلام

افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، حيث يواصل المجلس الاستماع لبرنامج الحكومة من خلال الوزراء كل في ملفه.ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة للبرلمان اليوم، عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، ووزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، برنامج وزارتهما أمام المجلس.