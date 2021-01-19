نائب محافظ الإسكندرية تتفقد المراكز التكنولوجية بالمنتزه أول والجمرك

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، المراكز التكنولوجية بأحياء المنتزه أول والجمرك، بحضور المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزة أول، ورجب عبد الرازق النقيدي رئيس حي الجمرك.جاء ذلك في إطار العمل علي تفعيل الخدمات الالكترونية بكافة الأحياء، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية.وأكدت عازر أن تفقد المراكز التكنولوجية اليوم، يأتي في ضوء متابعة أداء المراكز والوقوف على كافة المشاكل للعمل على حلها بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية، وذلك قبل إطلاق "بوابة خدمات المحليات" بها.