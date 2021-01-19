خريطة الأمطار على المحافظات.. و«الأرصاد»: عودة الشبورة والرياح
الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:41 ص
ريم محمودطباعة
نصحت الهيئة العامة للأرصاد المواطنين بالالتزام بارتداء الملابس الثقيلة، وذلك نظرًا لاستمرار هطول الأمطار في بعض المحافظات، وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، عن أن البلاد تشهد أمطارًا خفيفة لمتوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم على فترات متقطعة، وأمطارًا خفيفة لمتوسطة على مناطق من البحيرة وكفرالشيخ والدقهلية، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وفي هذا السياق نكشف خريطة الطقس خلال الأيام المقبلة.
- يوم الأربعاء 20 يناير
فرص لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة، فيما يكون هناك أمطار متوسطة لغزيرة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
و نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وجنوب البلاد.
- يوم الخميس 21 يناير
شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، ومدن القناة، وشمال الصعيد.
- يوم الجمعة 22 يناير
شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، ومدن القناة، وشمال الصعيد.
يوم السبت 23 يناير 2021
شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، ومدن القناة، وشمال الصعيد.
- يوم الأربعاء 20 يناير
فرص لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة، فيما يكون هناك أمطار متوسطة لغزيرة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
و نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وجنوب البلاد.
- يوم الخميس 21 يناير
شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، ومدن القناة، وشمال الصعيد.
- يوم الجمعة 22 يناير
شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، ومدن القناة، وشمال الصعيد.
يوم السبت 23 يناير 2021
شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، ومدن القناة، وشمال الصعيد.