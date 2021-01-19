رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

خريطة الأمطار على المحافظات.. و«الأرصاد»: عودة الشبورة والرياح

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:41 ص
الامطار
الامطار
ريم محمود
طباعة
نصحت الهيئة العامة للأرصاد المواطنين بالالتزام بارتداء الملابس الثقيلة، وذلك نظرًا لاستمرار هطول الأمطار في بعض المحافظات، وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، عن أن البلاد تشهد أمطارًا خفيفة لمتوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم على فترات متقطعة، وأمطارًا خفيفة لمتوسطة على مناطق من البحيرة وكفرالشيخ والدقهلية، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وفي هذا السياق نكشف خريطة الطقس خلال الأيام المقبلة.

- يوم الأربعاء 20 يناير

فرص لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة، فيما يكون هناك أمطار متوسطة لغزيرة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

و نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وجنوب البلاد.


- يوم الخميس 21 يناير

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، ومدن القناة، وشمال الصعيد.

- يوم الجمعة 22 يناير

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، ومدن القناة، وشمال الصعيد. 

يوم السبت 23 يناير 2021

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، ومدن القناة، وشمال الصعيد.

موضوعات متعلقة

حقيقة السماح لشركات استثمارية بمشروع الـ1.5 مليون فدان ببيع أراضي مخصصة لهم

أول تعليق من الإفتاء على واقعة الحلوى الجنسية فى نادى الجزيرة

أبرزها بيراميدز.. تعرف على المباريات التي يغيب فيها الشناوي عن الأهلي

الإفتاء تحسم أمر «زواج التجربة»: منع الزوج من حقه في الطلاق باطل

الصور

image description

لبحث سبل التنمية.. محافظ أسيوط يتفقد قرى الظهير الصحراوي

image description

محافظ أسيوط يتفقد المحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بمنفلوط

image description

جامعة أسيوط: بدء التقديم لمنح السفارة الأمريكية للتبادل الطلابي

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

الأكثر قراءة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

حقيقة السماح لشركات استثمارية بمشروع الـ1.5 مليون فدان ببيع أراضي مخصصة لهم

خريطة الأمطار على المحافظات.. و«الأرصاد»: عودة الشبورة والرياح

أول تعليق من الإفتاء على واقعة الحلوى الجنسية فى نادى الجزيرة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

السجن 43 عاما لسيدة متهمة بإهانة النظام الملكي في تايلاند

تطعيم البالغين في الاتحاد الأوروبي بلقاح «كورونا» الصيف المقبل

خبراء بجنوب إفريقيا: السلالة الجديدة من كورونا أكثر قابلية للعدوى بنسبة 50%

ثلوج اليابان تقتل 60 شخصًا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
10 سنوات على الثورة
مؤمن المحمدي
عالم مليان أرقام
القس. رفعت فكرى
النظرة الإيجابية
لواء. محسن الفحام
رسالة إلى الفارس النبيل
المزيد

الثقافة

مكتبة الإسكندرية تصدر أول قصة أطفال حول التراث المغمور بالمياه

تعرف على فعاليات «المجلس الأعلى للثقافة» لهذا اليوم

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بـ«ثقافة القليوبية»

قصور الثقافة تختتم برنامجًا تدريبيًا حول «المواقع الإلكترونية»