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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«إذاعة ABC» تشيد بالاكتشافات الأثرية بسقارة: مليئة بالأسرار

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:23 ص
الاكتشافات الأثرية
الاكتشافات الأثرية بسقارة
هدير سند
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أشادت هيئة الإذاعة الأمريكية ABC بالاكتشافات الأخيرة في منطقة آثار سقارة قرب أهرام الجيزة، والتي كان من بينها معبد جنائزي فرعوني وآبار وتوابيت من عصر الدولة الحديثة، واصفا إياها بأنها "اكتشافات رئيسية ومليئة بالأسرار".

ولفتت الهيئة، في في تقريرها على موقعها الإكتروني، إلى أن البعثة المصرية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار ومركز زاهي حواس للمصريات (التابع لمكتبة الإسكندرية) أعلنت أنه تم العثور في منطقة سقارة قرب أهرام الجيزة في مصر على عشرات الاكتشافات الأثرية الهامة، بينها معبد جنائزي فرعوني، إضافة إلى آبار وتوابيت خشبية من عصر الدولة الحديثة.

ونوهت إلى إنه البعثة عثرت على 52 بئرا تراوحت أعماقها بين 10 و12 مترا بداخلها أكثر من 50 تابوتا خشبيا من عصر الدولة الحديثة"، الذي امتد ما بين القرنين السادس عشر والحادي عشر قبل الميلاد، ويعد رمسيس الثاني أشهر ملوكه.

ونقلت ABC عن زاهي حواس قوله إن الاكتشافات الأخيرة في المقبرة الأثرية "ستجعل من سقارة وجهة سياحية وثقافية مهمة"، حيث تم العثور على المعبد الجنائزي الخاص بالملكة نعرت، زوجة الملك تتي، إضافة إلى ثلاثة مخازن مبنية من الطوب، في الناحية الجنوبية الشرقية منه "لتخزين القرابين" التي كانت تُستخدم في الطقوس.

وبين حواس أن هذا الكشف يؤكد أن منطقة سقارة لم تُستغل في الدفن خلال العصر المتأخر فقط (1887 قبل الميلاد- 332 قبل الميلاد)، ولكن أيضا في عصر الدولة الحديثة، مضيفا "كما ستعيد كتابة تاريخ سقارة في عهد المملكة الحديثة".

وأشارت إلى أن مصر في الأشهر الأخيرة اكتشفت مئات التوابيت لكبار المسؤولين والكهنة في سقارة، تعود جميعها إلى الفترات المتأخرة والبطلمية، كما كانت قد أعلنت، في نوفمبر الماضي، عن أكبر كشف أثري في منطقة سقارة يضم أكثر من مئة تابوت خشبي بحالة سليمة، تعود إلى مسئولين كبار في العصر الفرعوني المتأخر وعصر البطالمة في مصر القديمة.
وأضافت أن مصر تأمل أن تساعد هذه الاكتشافات في إنعاش قطاع السياحة، الذي تلقى ضربات متتالية عقب أحداث الربيع العربي 2011 قبل عقد من الزمن، بالإضافة لآثار جائحة فيروس كورونا، مؤكدة أن البلاد تسعى باستمرار للترويج لتراثها الفرعوني.

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