رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موقع اقتصادي عالمي يشيد بمشروع أول قطار كهربائي في مصر

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:22 ص
أول قطار كهربائي
أول قطار كهربائي في مصر
هدير سند
طباعة
أشاد موقع "جلوبال كونستركشن ريفيو" الاقتصادي العالمي، بمشروع أول قطار كهربائي سريع فى مصر "العين السخنة - العلمين"، واصفا المشروع بأنه سيعمل على تحسين تجربة النقل لملايين المصريين.

وأضاف الموقع البريطاني المتخصص في تقديم التحليلات والاستشارات لرواد الأعمال، في تقريره أن مصر تتخذ خطوة نحو شبكة قطارات عالية السرعة بقيمة 23 مليار دولار، بعد أن وقعت شركتا "أوراسكوم" للإنشاءات والمقاولون العرب المصرية، بالتعاون مع شركة "سيمنز" الألمانية، مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية المصرية للأنفاق لتصميم وبناء أول نظام سكك حديدية فائق السرعة.

ولفت الموقع إلى أن مصر في 14 يناير الماضي، أعلنت عن عزمها إنشاء منظومة القطار الكهربائي السريع، الذي ينفذ بالتعاون مع شركة «سيمنز» الألمانية، ومن المقرر أن يكون بطول 1000 كم على مستوى الجمهورية ليربط شرق مصر بالساحل الشمالي، حيث سيمتد خط السكك الحديدية الكهربائي من العين السخنة على البحر الأحمر إلى مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي، مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة التي يجري إنشاؤها شرق القاهرة، ليبلغ عدد المحطات 15 محطة، وسوف يستغرق تنفيذه مدة زمنية قدرها عامين.

ونقل الموقع عن أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات، قوله: "نواصل البناء على سجلنا الحافل كلاعب رئيسي في قطاع النقل، بعد نجاحنا المشترك مع شركة سيمنز في مشروعات الطاقة الضخمة في مصر، يسعدنا أن نتشارك مرة أخرى مع شريكنا المتكرر طويل المدى"، مضيفا أن هذا المشروع سيربط الأجزاء النائية من مصر بطريقة مستدامة مع المساهمة في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية للبلاد ".

فيما قال مايكل بيتر، الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنز موبيليتي": "يسعدنا أن وزارة النقل تسعى إلى وضع ثقتها فينا لتنفيذ هذا المشروع المهم. ستوفر قيادتنا الرقمية وخدماتنا الشاملة الجاهزة نظامًا متكاملًا وحديثًا للسكك الحديدية عالية السرعة، والذي سيوفر دفعة تكنولوجية للبلاد ويخلق فرص عمل محلية، كما سيعمل النظام على تحسين تجربة الركاب بشكل كبير وتقليل وقت السفر لملايين المصريين ".

موضوعات متعلقة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

مصنعة حلوى نادي الجزيرة: الهدف منها «المداعبة» وفوجئت بنشرها على «فيس بوك»

رئيس البرلمان: النواب تقدموا بـ100 بيان عاجل

أبرزها بيراميدز.. تعرف على المباريات التي يغيب فيها الشناوي عن الأهلي

الصور

image description

لبحث سبل التنمية.. محافظ أسيوط يتفقد قرى الظهير الصحراوي

image description

محافظ أسيوط يتفقد المحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بمنفلوط

image description

جامعة أسيوط: بدء التقديم لمنح السفارة الأمريكية للتبادل الطلابي

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

الأكثر قراءة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

حقيقة السماح لشركات استثمارية بمشروع الـ1.5 مليون فدان ببيع أراضي مخصصة لهم

خريطة الأمطار على المحافظات.. و«الأرصاد»: عودة الشبورة والرياح

أول تعليق من الإفتاء على واقعة الحلوى الجنسية فى نادى الجزيرة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

السجن 43 عاما لسيدة متهمة بإهانة النظام الملكي في تايلاند

تطعيم البالغين في الاتحاد الأوروبي بلقاح «كورونا» الصيف المقبل

خبراء بجنوب إفريقيا: السلالة الجديدة من كورونا أكثر قابلية للعدوى بنسبة 50%

ثلوج اليابان تقتل 60 شخصًا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
10 سنوات على الثورة
مؤمن المحمدي
عالم مليان أرقام
القس. رفعت فكرى
النظرة الإيجابية
لواء. محسن الفحام
رسالة إلى الفارس النبيل
المزيد

الثقافة

مكتبة الإسكندرية تصدر أول قصة أطفال حول التراث المغمور بالمياه

تعرف على فعاليات «المجلس الأعلى للثقافة» لهذا اليوم

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بـ«ثقافة القليوبية»

قصور الثقافة تختتم برنامجًا تدريبيًا حول «المواقع الإلكترونية»