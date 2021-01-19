موقع اقتصادي عالمي يشيد بمشروع أول قطار كهربائي في مصر

أشاد موقع "جلوبال كونستركشن ريفيو" الاقتصادي العالمي، بمشروع أول قطار كهربائي سريع فى مصر "العين السخنة - العلمين"، واصفا المشروع بأنه سيعمل على تحسين تجربة النقل لملايين المصريين.وأضاف الموقع البريطاني المتخصص في تقديم التحليلات والاستشارات لرواد الأعمال، في تقريره أن مصر تتخذ خطوة نحو شبكة قطارات عالية السرعة بقيمة 23 مليار دولار، بعد أن وقعت شركتا "أوراسكوم" للإنشاءات والمقاولون العرب المصرية، بالتعاون مع شركة "سيمنز" الألمانية، مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية المصرية للأنفاق لتصميم وبناء أول نظام سكك حديدية فائق السرعة.ولفت الموقع إلى أن مصر في 14 يناير الماضي، أعلنت عن عزمها إنشاء منظومة القطار الكهربائي السريع، الذي ينفذ بالتعاون مع شركة «سيمنز» الألمانية، ومن المقرر أن يكون بطول 1000 كم على مستوى الجمهورية ليربط شرق مصر بالساحل الشمالي، حيث سيمتد خط السكك الحديدية الكهربائي من العين السخنة على البحر الأحمر إلى مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي، مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة التي يجري إنشاؤها شرق القاهرة، ليبلغ عدد المحطات 15 محطة، وسوف يستغرق تنفيذه مدة زمنية قدرها عامين.ونقل الموقع عن أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات، قوله: "نواصل البناء على سجلنا الحافل كلاعب رئيسي في قطاع النقل، بعد نجاحنا المشترك مع شركة سيمنز في مشروعات الطاقة الضخمة في مصر، يسعدنا أن نتشارك مرة أخرى مع شريكنا المتكرر طويل المدى"، مضيفا أن هذا المشروع سيربط الأجزاء النائية من مصر بطريقة مستدامة مع المساهمة في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية للبلاد ".فيما قال مايكل بيتر، الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنز موبيليتي": "يسعدنا أن وزارة النقل تسعى إلى وضع ثقتها فينا لتنفيذ هذا المشروع المهم. ستوفر قيادتنا الرقمية وخدماتنا الشاملة الجاهزة نظامًا متكاملًا وحديثًا للسكك الحديدية عالية السرعة، والذي سيوفر دفعة تكنولوجية للبلاد ويخلق فرص عمل محلية، كما سيعمل النظام على تحسين تجربة الركاب بشكل كبير وتقليل وقت السفر لملايين المصريين ".