لتطهير الخزانات.. «مياه المنوفية»: قطع المياه غدا عن شبين الكوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية عن قطع المياه غدًا الأربعاء، عن مدينة شبين الكوم وضواحيها، كفر المصيلحة، ميت خاقان، من الساعة الثامنة صباحًا وحتي الساعة الثانية ظهرًا من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات، تبع خطة الغسيل الدورية.وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة التي تم الإعلان عنها في إعلان الشركة.وكانت الشركة قد أعلنت عن تأجيل أعمال الغسيل يوم الإثنين والثلاثاء بكافة مناطق المحافظة، لتزامنها مع احتفالات الاقباط بعيد الغطاس، على أن يتم استئناف أعمال الغسيل تباعًا وفقا للمواعيد المحددة بجدول الغسيل الدوري للشبكات بكافة مناطق المحافظة.