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مصر

التضامن: دفع مصروفات الجامعة لأبناء «تكافل وكرامة»

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:39 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، لقاءً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع 24 من الطلاب والطالبات المتفوقين من أبناء الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» الذين حصلوا على منح دراسية خلال العام الجاري من خلال "برنامج المنح الجامعية" الذي تديره وتنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وشارك فى الاجتماع ممثلون عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث يقدم برنامج المنح الجامعية منحًا دراسية جامعية لـ140 طالبًا وطالبة من طلاب المدارس الحكومية في العام الدراسي الجامعي الحالي 2021/2020، كما يقدم الفرصة للطلاب للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس من ست جامعات: الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة القاهرة، جامعة الإسكندرية، جامعة المنصورة، جامعة أسيوط، جامعة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. وتُقدر قيمة هذه المنح الدراسية، والتي تبلغ قيمتها 36 مليون دولار أمريكي، في دعم 700 من الشباب المصري المتميز من كل محافظات مصر على مدار 10 سنوات.

ونقلت وزيرة التضامن الاجتماعى تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي للطلاب المتفوقين، حيث أبدى فخره بمثابرة وتفوق هذا الشباب المتميز، وأكد أن تفوقهم وتخطيهم كل الصعاب الاجتماعية والاقتصادية إنما هو دليل على تقديرهم للعلم وجدية العمل.

كما أفادت القباج أن الرئيس قد أصدر توجيهاته بمد الدعم النقدي لأبناء وبنات أسر "تكافل" حتى التخرج من الجامعة بما يشمل دعم أسرهم ودفع مصروفات الجامعة عنهم.

وقد أشادت الوزيرة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية ووكالة التنمية الأمريكية بشأن دعم الطلاب المتفوقين، وإتاحة الفرص المختلفة لهم في داخل مصر وخارجها، وأن هذا يُعتبر ضمن إجراءات العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص التعليمية، وأفادت بأن هذا هو سلوك إيجابي منشود يجب أن تسلكه كل الجهات المانحة.

وقد أدارت وزيرة التضامن حوارًا مع الطلاب واستمعت فيه إلى تجاربهم المختلفة وتطلعاتهم، كما اهتمت بالتعرف على التحديات أو المشكلات التي قد يلاقونها ووعدتهم أن تكون أبواب الوزارة مفتوحة دائمًا لزيارات هؤلاء الطلاب، كما طالبت الشباب الدارس بمواصلة تفوقهم ونجاحهم، خاصة أن من حق أسر هذه الطلاب أن تفخر بأبنائها، كما طالبت الطلاب بنقل الرسائل التحفيزية لأصدقائهم، موجهة لهم تحية خاصة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور إيهاب عبدالرحمن، الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن تقديره لوزيرة التضامن الاجتماعى لاستضافتها هذا الاجتماع مع طلاب برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في وزارة التضامن الاجتماعي وعبر الإنترنت.

وأضاف أن هذا التعاون مع الوزارة يعد أحد أمثلة التعاون المستمر بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة والحكومة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، متابعًا: "نهدف إلى تطوير هذه الشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي للاستفادة من منصاتها المختلفة وتعزيز نشر هذا البرنامج بين الأيتام والطلاب ذوي الإعاقة وعائلات تكافل وكرامة".

وتضمنت التخصصات الدراسية التي تمت إتاحتها للمنح في الدفعة الأولي مجالات عديدة تضم الزراعة، الطاقة، المياه، علوم الحاسب الآلي، الهندسة البيئية، الصحافة، وإدارة الأعمال والاقتصاد.

وتقدم المنحة لخمس دفعات متتالية من الطلاب، ويراعى في عملية الاختيار التوازن بين الجنسين ودعم التنوع، حيث حصل على المنحة هذا العام 65 طالبة و75 طالبًا، منهم 13 طالبًا وطالبة من ذوي الإعاقة، فضلًا عن 18 طالبًا وطالبة من الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» ممثلين عن 26 محافظة من أنحاء الجمهورية.
التضامن: دفع مصروفات الجامعة لأبناء «تكافل وكرامة»
التضامن: دفع مصروفات الجامعة لأبناء «تكافل وكرامة»
التضامن: دفع مصروفات الجامعة لأبناء «تكافل وكرامة»
التضامن: دفع مصروفات الجامعة لأبناء «تكافل وكرامة»

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