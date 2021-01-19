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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

رئيس الشيوخ يهنئ جبالي برئاسة النواب: لدينا رغبة في التعاون

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:31 ص
رئيس الشيوخ يهنئ
رئيس الشيوخ يهنئ جبالي برئاسة النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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استقبل المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، بمكتبه اليوم، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والذي رافقه المستشار بهاء الدين أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ والنائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، بحضور وكيلي مجلس النواب النائب محمد أبوالعينين والمستشار أحمد سعدالدين، كما حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ.

وقدم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق التهنئة باسمه واسم نواب مجلس الشيوخ للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لفوزه برئاسة مجلس النواب متمنيًا له التوفيق والسداد فى مهام عمله وفقًا للدستور والقانون، مؤكدًا رغبة مجلس الشيوخ الصادقة فى دعم مجلس النواب فى أداء تلك الرسالة فى إطار من التعاون والتكامل لإنجاز المهام البرلمانية الموكلة للمجلسين.

من جانبه أعرب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب عن تقديره واعتزازه بالمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ وسعادته بالتهنئة الغالية، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد تنسيقًا كاملًا بين مجلسي النواب والشيوخ وفقًا للضوابط المنصوص عليها فى الدستور، على النحو الذي يحقق مصلحة الدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

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