كشف التقرير السنوى للهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات في نشاط التأمين إلى 5.1 مليار جنيه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، من عام 2020، مقارنة بـ 3.6 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، ما يعكس زيادة المطالبات نتيجة للأخطار الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد.وبحسب التقرير، واصل إجمالي قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين في نهاية العام المالي 2020 الارتفاع لتصل إلى 18.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 18.3 مليار جنيه في العام السابق بنسبة زيادة تقدر بنحو 3.3%.وأضاف أن التباطؤ الاقتصادي في الربع الأخير من العام المالي 2020، نتيجة الإجراءات الاحترازية التي تبنتها الدولة للسيطرة على جائحة كورونا، أدى إلى تباطؤ معدلات نمو إجمالي الأقساط في عام 2020 لتسجل 14% مقارنة بمعدل نمو 19.3% خلال العام السابق، حيث بلغ إجمالي قيمة الأقساط حوالي 40.1 مليار جنيه مقارنة بـ 35.2 مليار جنيه في العام السابق.وارتفع إجمالي قيمة حقوق حملة وثائق شركات التأمين في نهاية العام المالي 2020، لتصل إلى 77.2 مليار جنيه مقارنة بـ 69 مليار جنيه، في العام السابق بنسبة زيادة تقدر بنحو 12%، ارتفعت إجمالي قيمة استثمارات شركات التأمين في نهاية العام المالي 2020، لتصل إلى 107.8 مليار جنيه مقارنة بـ 102 مليار جنيه في نهاية العام السابق، بنسبة زيادة بلغت نحو 5.7%.كما ارتفعت قيمة صافي أصول شركات التأمين في نهاية العام المالي 2020 لتصل إلى 128.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 118.2 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة بلغت نحو 8.8%، وبلغت القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالي 83.4 مليار جنيه في نهاية عام 2020، بالمقارنة بنحو 75.8 مليار جنيه في نهاية العام السابق، بمعدل نمو بلغ 10%.