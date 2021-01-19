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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

ياسر الهضيبي يتقدم بأول سؤال عن منع الصحفيين من تغطية جلسات «الشيوخ»

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:17 ص
ياسر الهضيبي
ياسر الهضيبي
إسلام نصير
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وجه الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، سؤالا لوزير الدولة لشؤون الإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ورئيس المجلس الأعلى للإعلام، بشأن قرار غير مسبوق من أمين عام مجلس النواب السابق ترتب عليه منع 80 صحفيا برلمانيا معتمدا من دخول المجلس، وأكد حينها أنه اجراء احترازي مؤقت لحين انتهاء الجلسة الافتتاحية.

وتابع عضو مجلس الشيوخ:" أن الصحفيين فوجئوا بهذا القرار ثم اكتشفوا أنه إجراء دائم، وأدخل الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى للإعلام طرفا في تحديد واختيار المحررين البرلمانيين، متجاهلا نقابة الصحفيين وشعبة المحررين البرلمانيين التي هي الجهة الشرعية التي تمثل الصحفيين ويعد ذلك خرقا للأعراف الصحفية المعمول بها منذ تأسيس البرلمان".

واقترح " الهضيبي"، تصويب الوضع وعودة جميع الصحفيين لعملهم داخل المجلس لأن الصحافة البرلمانية جزء أساسي وأصيل من عمل المجلس، علما بأن التغطية الإعلامية الجيدة هي منبر المجلس الشرعي والصحيح لبيان دوره وإنجازاته، ودور نوابه وكيفية ممارستهم لدورهم الدستوري والنيابي.

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