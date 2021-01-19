البابا تواضروس الثاني: أفعال المعمودية هي قبول اسم الثالوث

واصل المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إطلاق "ثلاثية عيد الغطاس المجيد" للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.وقال البابا تواضروس الثاني، خلال ثلاثية عيد الغطاس، إن أفعال المعمودية هى رفض الشيطان وجحد الشيطان وقبول اسم الثالوث.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد الغطاس المجيد، وترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات قداس عيد الغطاس المجيد بالكنائس المختلفة.وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس الإثنين، قداس عيد الغطاس المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية كعادته السنوية، واقتصر قداس عيد الغطاس البابا على الكهنة والمرتلين فقط.