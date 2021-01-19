عاهل البحرين: نتطلع لتعاون دول المنطقة لبناء مستقبل واعد

أعرب العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن تقديره للتطور المتميز للعلاقات بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن منطقة الشرق الأوسط اليوم أكثر أمانًا واستقرارًا مما كانت عليه، متطلعًا لتعاون جميع دول المنطقة لمواجهة التحديات ومن أجل بناء مستقبل واعد يعمه السلام.جاء ذلك في رسالة بعث بها العاهل البحريني إلى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية.كما أعرب العاهل البحريني عن بالغ شكره وتقديره للرئيس الأمريكي، على منحه وسام الاستحقاق بدرجة قائد أعلى.وأضاف أن "مملكة البحرين باعتبارها حليفًا وثيقًا وقديمًا للولايات المتحدة الأمريكية لتفخر بالعمل مع الأصدقاء الأمريكيين في شتى المجالات" مشيرًا إلى أن تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية لمملكة البحرين كشريك استراتيجي رئيسي يجسد هذه الشراكة، ويؤسس لعلاقات أكثر قوة ومتانة لتعزيز الأمن ونشر السلام في المنطقة والعالم.