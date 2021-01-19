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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

يوسف الشريف يستقر على طاقم عمل «كوفيد 25» والتصوير خلال 10 أيام

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:44 ص
يوسف الشريف
يوسف الشريف
محمد قدري
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استقر النجم يوسف الشريف على طاقم عمل مسلسله الجديد "كوفيد 25" المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني الجديد، حيث يبدأ التصوير خلال 10 أيام فقط حيث اقتربت كافة الترتيبات والبروفات على الانتهاء تماما، ويستغرق التصوير وفقا للخطة المقرر شهرين ونصف فقط على أن ينتهي قبل شهر رمضان القادم بعدة أيام.

وتم الاستقرار على الفنان أحمد صلاح حسني وآيتن عامر، ومي سليم، وإسلام جمال، وديانا هشام، وإيناس كامل، وأمير صلاح الدين وجار اختيار باقي أبطال العمل الذي كتبته المؤلفة إنجي علاء في 15 حلقة تقدم خلال نصف الشهر الكريم ويقف على الإخراج أحمد نادر جلال ويغوص المسلسل في أجواء الخيال العملي في زمن متقدم عدة سنوات.

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