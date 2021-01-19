ألمانيا «قلقة» من بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة

أعربت الحكومة الفيدرالية الألمانية عن قلقها إزاء سياسة بناء المستوطنات الإسرائيلية، والموافقة على بناء 780 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.وذكرت الحكومة الألمانية - في بيان على صفحة وزارة الخارجية - أن البناء المستمر للمستوطنات ينتهك القانون الدولي، والقرارات ذات الصلة، الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لافتة إلى أن ذلك يجعل مسألة حل الدولتين، المتفاوض عليه، وإنهاء الاحتلال، أكثر صعوبة.وطالبت بوقف بناء المستوطنات، وتعليق عملية المناقصة لإجراءات البناء في مستوطنة "جفعات هاماتوس" الجديدة في القدس الشرقية بشكل نهائي.وأكدت الحكومة الألمانية أن التغييرات في حدود 4 يونيو 1967 لا يمكن التفاوض عليها إلا بين الطرفين، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس؛ وهذا يتطلب استئناف حوار موثوق به بهدف استئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين.وأشارت إلى أنها مستعدة لدعم هذه العملية بشكل فعال مع فرنسا والأردن ومصر فيما يسمى "صيغة ميونيخ"، مؤكدة أن حل الدولتين يظل هو الحل الأفضل لنزاع الشرق الأوسط.