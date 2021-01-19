نائبة تقدم بيانا عاجلا لـ«المالية» حول أزمة المنتدبين للعمل بـ«الجمارك»

أعلنت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، عن تقديم بيان عاجل للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، وكلًا من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، بشأن أزمة المنتدبين للعمل بمصلحة الجمارك من الجهات الحكومية.وقالت أبو السعد، خلال البيان العاجل الصادر لها، إن هناك العديد من الشكاوى والتظلمات من جانب عدد من السادة العاملين بالجهات الحكومية وتحديدًا الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 وذلك فيما يتعلق بتعنت جهات العمل الأصليه في ندبهم للعمل بمصلحة الجمارك، على الرغم من سابق موافقة تلك الجهات على عملية وإجراءات الندب في نوفمبر 2017 لأكثر من 2400 موظف، وبالفعل قام المذكورين بقضاء فترة التدريب بمصلحة الجمارك وإجتياز جميع الدورات التي إشترطتها وزارة المالية للالتحاق بتلك الوظائف.وتابعت وكيل لجنة المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر:" وبناءً عليه قامت مصلحة الجمارك بعد ذلك بمخاطبة جهات العمل الأصلية من أجل الموافقة على إتمام باقي إجراءات عملية الندب لعدد 884 كمرحلة أولى على ان يتم ندب باقي العدد تباعًا على مراحل "، ولكن تم فرض جهات العمل هذا القرار، مؤكدين أن حاجة العمل لا تسمح بندبهم لوجود عجز في الموارد البشرية.وأشارت البرلمانية، إلى أن معظم من تم الموافقة على ندبهم قد قاموا بنقل ذويهم وأسرهم وعائلاتهم إلى مساكن ومنازل قريبة من جهة العمل الجديدة التي كان من المفترض أن يتم نقلهم إليها، وهذا ما لم يحدث حتى تاريخه، ما تسبب في أعباء إضافية على كاهل السادة المذكورين.