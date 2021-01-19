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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

منها «فانوس البرتقال».. طقوس الأقباط في الاحتفال بعيد «الغطاس»

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:21 ص
عيد الغطاس
عيد الغطاس
ريم محمود
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يحتفل المسيحيون اليوم الثلاثاء، بعيد الغطاس، والذي يرتبط بذكرى تعميد المسيح في نهر الأردن ويكون.

وذكر المؤرخين، أن المسلمين المصريين كانوا يشاركون المصريين المسيحيين فيه، ويخرجون بالآلاف على النيل للغناء والرقص.

ويرصد «الدستور» أبرز طقوس الأقباط في عيد الغطاس.


- صلاة تقديس الماء:
تقاد الشموع وتتلى الصلوات ثم يبلل الكاهن طرف المنديل بهذا الماء، ويغسل أرجل كل الحاضرين بالكنيسة، وذلك تشبهًا بالسيد المسيح الذي غسل أرجل التلاميذ، تلك الطقوس التي تمتنع الكنيسة عن تنفيذها، هذا العام بسبب كورونا.

- داخل البيوت المسيحية:
يحتفل الجميع بتناول «القلقاس والقصب»، وذلك يرجع إلى طريقة زراعة القلقاس حيث يُدفن كاملًا حتى يصير صالحًا للأكل، وهي ترمز إلى المعمودية حيث يدفن الإنسان المسيحي تحت الماء ويقوم كما حدث عند تعميد السيد المسيح في نهر الأردن.

- صنع «فانوس البرتقال»:

عبر تفريغ البرتقال من الداخل، دون أن تتأثر القشرة الخارجية وتوضع داخلها شمعة ويُحفر الصليب من الخارج مع إشعال تلك الشمعة.

- إلقاء الصليب:
ويشمل الاحتفال إلقاء صليب في البحر ويقوم شاب بالغوص لاسترجاعه، كما تحتفل به بعض المجتمعات بالغطس في بِرك المياه المتجمدة.

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