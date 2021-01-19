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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ الغربية: نقل 1400 طن مخلفات يوميا من مدينتي طنطا والمحلة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:58 ص
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم، اجتماعًا بحضور اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، والدكتور محمد الحضري استشاري الأعمال الميكانيكية بالمحافظة، وذلك لتنسيق العمل في نقل المخلفات بين مركزي طنطا والمحلة.

وخلال الاجتماع استعرض الحضور ما قام به أسطول نقل المخلفات الجديد، موضحًا أهم التحديات التي تواجه الأسطول في نقل المخلفات من مصنعي دفرة والمحلة إلى المدفن الصحي بمدينة السادات، وعلى الفور وجه المحافظ بنقل 8 معدات من مركز ومدينة طنطا إلى العمل بمركز ومدينة المحلة للمساهمة في رفع المخلفات من مصنع تدوير القمامة بالمحلة.

وأوضح الدكتور طارق رحمي أن إجمالي المتولد من المخلفات بمركزي طنطا والمحلة يصل إلى 1400 طن يوميًا، حيث يستقبل مصنع دفرة 750 طن يوميًا بجانب 650 طنًا يستقبلها مصنع المحلة، لافتًا إلى أن المحافظة تبذل كل الجهود الممكنة لنقل المخلفات اليومية المتواجدة في مصنعي دفرة والمحلة في ظل الإمكانات المتاحة من المعدات.

يُذْكَر أن أسطول نقل المخلفات الجديد يتكون من "30 سيارة قلَّاب سعة 20 طنا، 10 سيارات قلَّاب سعة 40 طنا و8 سيارات مكبس سعة 40 طنا"، وتم وضع جدول زمني بحيث يستخدم كل مركز ومدينة هذا الأسطول مرة واحدة أسبوعيًا من خلال ورديتين، بالإضافة إلي تجميع المخلفات من مصنع دفرة مرتين أسبوعيًا من خلال ورديتين وكذا مصنع المحلة، وسيوفر هذا الأسطول ما لا يقل عن 6 ملايين جنيه سنويًا في استهلاك السولار وسيؤدى إلى زيادة العمر الافتراضي للمعدات بالإضافة إلى تقليل التراكمات في النقاط الوسيطة وبمصنعي التدوير في المحلة ودفرة.

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