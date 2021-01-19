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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«بي بي سي» تكشف خطوات «تحنيط» المومياوات الفرعونية القديمة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:17 ص
المومياوات
المومياوات
أمينة ذكى
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كشفت الشبكة الاخبارية البريطانية" بي بي سي" النقاب عن خطوات عملية التحنيط التي كان يقوم بها المصريون القدماء من أجل الحفاظ على جثثهم اعتقادا منهم بأن هناك حياة بعد الموت.

وتابعت الشبكة البريطانية: لم ير المصريون القدماء الموت على أنه نهاية المطاف، بل كان بمثابة خطوة أخرى في الرحلة، وعلى هذا النحو، كان الجسد بحاجة إلى الحفاظ عليه بطريقة تجعل الروح قادرة على التعرف عليه في الحياة الأخرى، كان ذلك يتم عن طريق التحنيط لتقليل مدى التحلل (وردع الحشرات المزعجة التي تقضم الجثث).

◄ كيف تصنع مومياء في 6 خطوات

يستغرق الأمر 70 يومًا حتى يقوم المحنط بتحويل الجسم إلى مومياء - وبعد ذلك يمكنه البقاء على قيد الحياة لآلاف السنين، باستثناء أي حوادث.

أولا يقوم المحنط أي من يقوم بعملية التحنيط، بعد غسل المتوفى بإدخال خطاف من خلال فتحة أنف واستخدامه لتحطيم الدماغ من الداخل، ثم يتم إزالة المخ على شكل أجزاء - مع الحرص الشديد على عدم إتلاف الوجه.

بعد ذلك يتم استئصال الأعضاء الداخلية عن طريق شق في الجانب الأيسر، حيث يُملأ الجسم ويغطى بملح طبيعي، يعرف باسم نطرون، ثم يُترك الجسم مغمورًا في النطرون لمدة 40 يومًا.

بعد إزالة النطرون، يتم حشو الجسم بالكتان أو نشارة الخشب لملء الفراغات التي خلفتها الأعضاء، ثم تُفرك الزيوت والعطور في الجسم للحفاظ على نضارة البشرة.

بعد ذلك يتم لف طبقات من الكتان حول الجسم، بدءًا من الرأس والرقبة، ثم الأطراف، وأخيرًا الجذع، كما يتم تطبيق الراتنج بعد كل طبقة، والتي تعمل مثل الغراء، وتشير التقديرات إلى أن هناك حاجة إلى 150 مترًا من ضمادات الكتان لتغليف مومياء

الطبقة الأخيرة عبارة عن كفن، مزخرف أحيانًا بالهيروغليفية التي تشير إلى فقرات من كتاب الموتى - وهو ليس كتابًا في الواقع، ولكنه نص جنائزي مكتوب على ورق البردي تم دفنه مع المومياء، وبدلًا من قناع الموت مثل قناع توت عنخ آمون، يمكن رسم الكفن بوجه المتوفى.

أخيرا، يتم وضع المومياء الملفوفة في ما يصل إلى ثلاثة توابيت، عادةً ما تكون جميعها خشبية ومطلية بألوان زاهية، ولكن بالنسبة للفراعنة، تكون التوابيت أكثر زخرفة، وربما مصنوعة من الذهب ومرصعة بالأحجار الكريمة.

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