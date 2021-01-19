غانا تستأنف فتح المدارس بعد 10 أشهر من الإغلاق

أعلنت حكومة غانا إعادة فتح المدارس من جديد في أعقاب إغلاق طويل دام 10 أشهر، بسبب جائحة كورونا، فيما شددت وزارة التعليم في البلاد على الالتزام بالبروتوكولات الصحية وسط ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس سريع الانتشار.وأكدت الحكومة اليوم الثلاثاء، على الالتزام بإجراء فحوصات درجة الحرارة وارتداء الأقنعة الإلزامي للطلاب وعدم التراخي في هذه الإجراءات الاحترازية، وذلك بالتوازي مع المضي قدمًا في العملية الدراسية من أجل عام دراسي ناجح.يأتي ذلك وسط تضاعف عدد المصابين إذ بلغت إجمالي الحالات المسجلة 58 ألف حالة وفق ما أعلنته وزارة الصحة في غانا.من جانبه، حذر رئيس غانا نانا أكوفو أدو، من أن البلاد قد تعود إلى الإغلاق الجزئي إذا لم يلتزم السكان ببروتوكولات السلامة والصحة، قائلًا: "لقد شهدنا ارتفاعًا في عدد الحالات النشطة"، لافتًا إلى تطور الوضع الوبائي على نحو مقلق، فقد تحولت مراكز علاج كورونا من عدم وجود أي مرضى إلى عدم توافر أماكن كافية لتلقي العلاج بسبب تصاعد العدوى.وتضرر الاقتصاد الغاني بسبب تداعيات كورونا وفق أحدث تقديرات البنك الدولي الذي توقع تراجع معدل النمو في غانا من 4% إلى 1.4% خلال عام 2021، كما تأثرت قطاعات اقتصادية أساسية في دخل البلاد مثل قطاع النفط والصناعة والخدمات.