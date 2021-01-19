ضبط 181 مخالفة وإغلاق 21 منشأة وفض فرح وسوق تجاري خلال حملات بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه خلال الحملات اليومية التي تنظمها كافة الجهات الرقابية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة، تم ضبط 181 مخالفة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، منها 156 مخالفة عدم ارتداء الكمامات من قبل المواطنين، و25 مخالفة لمنشآت ومطاعم ومقاهي، كما تم غلق 15 منشأة من المحال التجارية والمطاعم بمركز العدوه، وتم غلق 6 منشآت من المقاهي والكافتيريات بمركز مزار، كما تم فض أحد الأفراح بمركز المنيا، بالإضافة لفض أحد الأسواق التجارية بمركز بني مزار، للقضاء على تجمعات المواطنينوجه المحافظ باستمرار جميع الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية بنطاق مراكز المحافظة، لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن تنظيم الحملات على المطاعم والمقاهي والكافتيريات ومدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات ضمن خطة الدولة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.أوضح المحافظ، أن هناك تكليفات مشددة من رئاسة مجلس الوزراء وتعليمات من وزير التنمية المحلية، لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والعمل على القضاء على أى تجمعات من المواطنين، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن هناك عقوبات صارمة لمن يخالف تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.