رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«ذا صن» تحتفي باكتشافات سقارة: ستجلب أعداد كبيرة من السياح

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:49 ص
اكتشافات سقارة
اكتشافات سقارة
أمينة ذكى
طباعة
احتفت جريدة "ذا صن" البريطانية باكتشافات سقارة الأخيرة، وذلك في أعقاب العثور المعبد الجنائزي للملكة نيريت - زوجة الملك تيتي، أول ملوك الأسرة السادسة في المملكة القديمة، فضلا عن اكتشاف ثلاث مستودعات من الطوب اللبن - بنيت لتخزين المؤن والعروض والأدوات المستخدمة في قبر الملكة - ملحقة بالمعبد، بالإضافة إلى اكتشاف حوالي 52 عمودًا للدفن، يتراوح عمقها بين 10 و12 مترًا وتحتوي على مئات التوابيت الخشبية التي تعود إلى فترة المملكة الحديثة.

وتابعت ذا صن: يعتقد الخبراء أن الاكتشافات يمكن أن تعلمنا المزيد عن الدولة الحديثة في مصر وكذلك عن الأسرة السادسة الأقدم التي عاشت فيها الملكة نيرت.

وتأتي أنباء هذه الاكتشافات بعد، إنجاز أثري كبير تم العام الماضي عندما جرى اكتشاف أكثر من 100 تابوت فرعوني أواخر العام الماضي.

وأضافت ذا صن: أن مثل هذه الاكتشافات الجديدة فضلا عن الافتتاح النهائي للمتحف المصري الكبير، الذي يضم توت عنخ آمون وجميع القطع الأثرية، سيعملان على تشجيع السياح على العودة إلى مصر بأعداد كبيرة.

موضوعات متعلقة

الأرصاد: طقس الثلاثاء مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا

أبرزها بيراميدز.. تعرف على المباريات التي يغيب فيها الشناوي عن الأهلي

إلغاء حكم حبس أصدقاء «طفل المرور»

حقيقة القبض على عضوات نادي الجزيرة المتورطات في واقعة «التورتة الجنسية»

الصور

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

image description

صناع مدينة دمياط للأثاث يشاركون بمعرض التضامن في أسيوط

image description

حملات على الأسواق والمقاهي لمكافحة انتشار كورونا في أسيوط

image description

أوقاف دمياط تطلق «قوافل الخير» في المستشفيات

image description

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بأسيوط

الأكثر قراءة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

حقيقة القبض على عضوات نادي الجزيرة المتورطات في واقعة «التورتة الجنسية»

صانعة «الحلوى الجنسية» بنادي الجزيرة: «عملت اللي طلبوه مني»

أول تعليق من الإفتاء على واقعة الحلوى الجنسية فى نادى الجزيرة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

ثلوج اليابان تقتل 60 شخصًا

التقاعد المبكر للعاملين مع مرضى كورونا في روسيا

أغلب الألمان يؤيدون تمديد الإغلاق للحد من كورونا

إصابة 18 من العائدين لمساكن الطلبة في ماليزيا بكورونا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
10 سنوات على الثورة
مؤمن المحمدي
عالم مليان أرقام
القس. رفعت فكرى
النظرة الإيجابية
لواء. محسن الفحام
رسالة إلى الفارس النبيل
المزيد

الثقافة

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بـ«ثقافة القليوبية»

قصور الثقافة تختتم برنامجًا تدريبيًا حول «المواقع الإلكترونية»

«قصة صورة» لـ إحسان عبدالقدوس يحتضن زوجته «لولا»

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية بثقافة مطروح