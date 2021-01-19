«ذا صن» تحتفي باكتشافات سقارة: ستجلب أعداد كبيرة من السياح

احتفت جريدة "ذا صن" البريطانية باكتشافات سقارة الأخيرة، وذلك في أعقاب العثور المعبد الجنائزي للملكة نيريت - زوجة الملك تيتي، أول ملوك الأسرة السادسة في المملكة القديمة، فضلا عن اكتشاف ثلاث مستودعات من الطوب اللبن - بنيت لتخزين المؤن والعروض والأدوات المستخدمة في قبر الملكة - ملحقة بالمعبد، بالإضافة إلى اكتشاف حوالي 52 عمودًا للدفن، يتراوح عمقها بين 10 و12 مترًا وتحتوي على مئات التوابيت الخشبية التي تعود إلى فترة المملكة الحديثة.وتابعت ذا صن: يعتقد الخبراء أن الاكتشافات يمكن أن تعلمنا المزيد عن الدولة الحديثة في مصر وكذلك عن الأسرة السادسة الأقدم التي عاشت فيها الملكة نيرت.وتأتي أنباء هذه الاكتشافات بعد، إنجاز أثري كبير تم العام الماضي عندما جرى اكتشاف أكثر من 100 تابوت فرعوني أواخر العام الماضي.وأضافت ذا صن: أن مثل هذه الاكتشافات الجديدة فضلا عن الافتتاح النهائي للمتحف المصري الكبير، الذي يضم توت عنخ آمون وجميع القطع الأثرية، سيعملان على تشجيع السياح على العودة إلى مصر بأعداد كبيرة.