وزير البترول: تحديث الخطة القومية للبتروكيماويات حتى 2035

ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2021 2022.وأكد «الملا»، خلال الجمعية على أهمية التوسع فى مشروعات البتروكيماويات، وذلك من خلال إضافة مشروعات جديدة أو وحدات إنتاجية للمشروعات القائمة بهدف تعظيم القيمة المضافة وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من موارد مصر الطبيعية من البترول والغاز الطبيعى من أجل إعطاء دفعات قوية للتوسع في صناعة البتروكيماويات المصرية وفتح آفاق جديدة للاستثمار في هذه الصناعة الحيوية لمواكبة احتياجات السوق المحلى المتنامية من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة والتى تقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية وكذا الصناعات الصغيرة والمتوسطة مثل صناعة البويات والمواد اللاصقة ومواد الطباعة والمطاط والمنسوجات والصناعات البلاستيكية والصناعات المغذية للسيارات والزجاج والمنظفات وغيرها من الصناعات التكميلية وتصدير الفائض.وأوضح الملا أنه تم إدراج تلك المشروع في عمل اللجنة العليا للمشروعات التى يرأسها وزير البترول لمتابعة المشروعات البترولية الكبرى والحيوية أولًا بأول من أجل تذليل العقبات ومواجهة التحديات والالتزام بتنفيذها فى مواعيدها المخططة، لافتًا إلى أنه تم تحديث الخطة القومية للبتروكيماويات حتى عام 2035 لمواجهة المتغيرات التى شهدتها هذه الصناعة وتنفيذ المشروعات التى تحتاجها السوق المحلى وتحقيق أكبر قيمة مضافة.ومن جانبه استعرض الكيميائي سعد هلال رئيس الشركة أهم مشروعات البتروكيماويات تحت التنفيذ، والتي شملت مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، ومشروعى إنتاج الألواح الخشبية بإدكو، وإنتاج مشتقات الميثانول بالسويس، كما استعرض مشروعات تحت التنمية والدراسة وهى مجمع العلمين للتكرير والبتروكيماويات، ومشروع إنتاج الإيثانول الحيوى بدمياط، ومشروع شركة الخدمات اللوجستية للبتروكيماويات بالأسكندرية، ومشروع وادى السيليكون بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية، وإنتاج الصودا آش بالأسكندرية، كما تم استعراض أهم ملامح الموازنة الاستثمارية لمشروعات البتروكيماويات الجديدة خلال عام 20212022.حضر أعمال الجمعيات المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونوابه والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وإبراهيم خطاب مساعد الوزير للتطوير الهيكلى والموارد البشرية وهشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى والمحاسب أشرف قطب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة والمحاسب أحمد رأفت وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول.