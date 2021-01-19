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مصر

«الفيومي» يشدد على تنظيم آلية العمل بالمديرية وربطها بالإدارات التعليمية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:49 ص
الدكتور السيد الفيومي
الدكتور السيد الفيومي
نورهان عبدالرحمن
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اجتمع الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وبحضور سماح إبراهيم وكيل المديرية، مع التنسيقات المختلفة ومديرى المراحل التعليمية ( الفني - العام)، لبحث سبل تطوير الأداء بديوان المديرية والإدارات التعليمية.

وأكد وكيل الوزارة، على القيادات التعليمية بضرورة العمل بروح الفريق الواحد في أجواء يسودها تقدير المسؤولية والتعاون والإخلاص والتفاني في العمل.

وأشاد بأن مبنى المديرية من أفضل المباني التعليمية على الإطلاق، وشدد على ضرورة المحافظة على هذا المبنى الرائع.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة تنظيم آلية العمل داخل المديرية وربطها بالإدارات التعليمية مع تنظيم ووحدة العمل داخل الإدارات التعليمية خلال الفترة القادمة.

وشدد على ضرورة تجهيز قاعدة بيانات للمراحل والتنسيقات المختلفة والإدارات التعليمية بأقصى سرعة.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تنفيذ جميع التعليمات الخاصة بتطوير وميكنة المديرية والتأكيد على ضرورة التواصل الفعال بين الجميع لأنهم فريق عمل واحد وهدفه الأساسي هو حل أي مشكلة تعوق سير العمل داخل المنظومة التعليمية.

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