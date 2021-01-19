جرائم الأسبوع.. بيع طفل بـ2000 جنيه ومولتوف في ملهى ليلي

وترصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز هذه الجرائم.



- حرق ملهى ليلي بـ«مولوتوف» في العجوزة

- بائع متجول يقتل ابنته في القليوبية

- ضبط وكرا لتصنيع الاستروكس

- بيع طفل عمره سنتين بعقد بـ 2000 جنيه

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الجرائم البشعة التي تركت أثرًا سلبيًا في نفوس المواطنين، تنوعت بين حريق ملهى ليلي وبيع طفل، واختلفت في دوافعها وأيضا في حيثيات إحالتها للمحاكمة، وتضمن اعترافات مثيرة وأخرى غريبة في بعض الأحيان.تجري النيابة العامة بالعجوزة، تحقيقات موسعة مع شخصين، في اتهامهما بإلقاء زجاجة مولوتوف على ملهى ليلي، لمنعهما من الدخول بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، وأمرت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستماع لأفراد الأمن، للوقوف على ملابسات الواقعة.وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن الشخصين حاولا دخول إحدى الملاهي الليلية بمنطقة العجوزة في الجيزة، فمنعهما موظفو الأمن الخاص بالملهى من الدخول، فألقى أحدهما بإلقاء زجاجة "مولوتوف" على الملهى، إلا أنها سقطت على الرصيف دون حدوث إصابات، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين.كما تمكن رجال الأمن العام من ضبط بائع متجول قتل ابنته بسبب كثرة غيابها عن المنزل، وألقى بجثتها في الشوارع بمركز قليوب التابع لمحافظة القليوبية، كان قد ورود بلاغ لمركز قليوب أمن القليوبية بالعثور على جثة ربة منزل 21 سنة مُقيمة دائرة المركز ملقاة بأحد الطرق بدائرة المركز.وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة والدها بائعا متجولا (48 سنة) مُقيم بذات العنوان.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة لاعتيادها الغياب عن المنزل.وقرر المتهم المذكور بقيامه باصطحابها إلى خارج المنزل بزعم التحدث معها وعقب وصولهما لمكان العثور على الجثة قام بالإجهاز عليها وطرحها أرضًا والتعدي عليها بسلاح أبيض "سكين" أعده مسبقًا مُحدثًا إصابتها التي أودت بحياتها وتخلص من السكين بإلقائه بأحد المصارف المائية.كما نجح رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، في ضبط وكر لتصنيع مخدر الأستروكس في منطقة السلام ثاني بمحافظة القاهرة.وأكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان، بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قيام كلٍ من عاطل له معلومات جنائية، وزوجة نجله، مقيمين بدائرة القسم، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تصنيع مادة الأستروكس المخدر بقصد الإتجار بها، متخذين من الشقة محل سكنهما مكانًا لنشاطهما الإجرامي.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بأحد الأكمنة حال تواجدهما في الشقة المشار إليها، وبحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس وزنت 10 كيلو جرام، كمية من مخدر البودر، 2 ميزان حساس، زجاجة بداخلها مادة الأسيتون.وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الاستروكس المخدر والإتجار بها، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.فيما أقدم سائق عليى بيع طفله الرضيع مقابل 2000 جنيه، بمنطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، وجاء في عقد التنازل المرفق في القضية رقم 5595 لسنة 2020 والمكتوب بخط اليد: "أقر أنا الموقع أدناه (أ. ف) بالتنازل عن الطفل وعمره سنتين وهو ابني إلى (ا.ع) والطفل، ذكر مسلم الديانة"، وأقر والد الطفل في العقد أن التنازل لا رجعة فيه وهذا إقرار بذلك، كما شمل العقد تنازل والدة الطفل المدعوة "ر"، بدون عمل، عن ابنها البالغ من العمر سنتين تنازل لا رجعة فيه.