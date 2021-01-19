«العناني» يجتمع بمستثمري البحر الأحمر والمحافظة.. السبت القبل

قال تامر نبيل، أمين عام جمعية مستثمرى البحر الأحمر، إن وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني سيعقد اجتماعًا مع محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، وأعضاء جمعية مستثمري البحر الأحمر، السبت المقبل، وذلك لمناقشة أهم التطورات والأحداث بمجال السياحة في ظل تحديات تفشي فيروس كورونا المستجد.وأوضح تامر نبيل، في بيان له، أن أهم الملفات التي سيتم مناقشتها مع الوزير خلال الاجتماع هي سياسة تسعير الغرف بالفنادق خلال المرحلة المقبلة، وذلك تزامنًا مع عودة الحركة من بعض الأسواق السياحية الوافدة لمدينة الغردقة، الي جانب مناقشة كل قضايا القطاع السياحي ومشاكلة.