رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«العناني» يجتمع بمستثمري البحر الأحمر والمحافظة.. السبت القبل

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:45 ص
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
علي عواد
طباعة
قال تامر نبيل، أمين عام جمعية مستثمرى البحر الأحمر، إن وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني سيعقد اجتماعًا مع محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، وأعضاء جمعية مستثمري البحر الأحمر، السبت المقبل، وذلك لمناقشة أهم التطورات والأحداث بمجال السياحة في ظل تحديات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح تامر نبيل، في بيان له، أن أهم الملفات التي سيتم مناقشتها مع الوزير خلال الاجتماع هي سياسة تسعير الغرف بالفنادق خلال المرحلة المقبلة، وذلك تزامنًا مع عودة الحركة من بعض الأسواق السياحية الوافدة لمدينة الغردقة، الي جانب مناقشة كل قضايا القطاع السياحي ومشاكلة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19-1-2021

الأرصاد: طقس الثلاثاء مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا

الإفتاء تحسم أمر «زواج التجربة»: منع الزوج من حقه في الطلاق باطل

القصة الكاملة لواقعة الحلوى الجنسية في نادي الجزيرة بعد ضبط المتهمة بتصنيعها

الصور

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

image description

صناع مدينة دمياط للأثاث يشاركون بمعرض التضامن في أسيوط

image description

حملات على الأسواق والمقاهي لمكافحة انتشار كورونا في أسيوط

image description

أوقاف دمياط تطلق «قوافل الخير» في المستشفيات

image description

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بأسيوط

الأكثر قراءة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

حقيقة القبض على عضوات نادي الجزيرة المتورطات في واقعة «التورتة الجنسية»

صانعة «الحلوى الجنسية» بنادي الجزيرة: «عملت اللي طلبوه مني»

أول تعليق من الإفتاء على واقعة الحلوى الجنسية فى نادى الجزيرة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

ثلوج اليابان تقتل 60 شخصًا

التقاعد المبكر للعاملين مع مرضى كورونا في روسيا

أغلب الألمان يؤيدون تمديد الإغلاق للحد من كورونا

إصابة 18 من العائدين لمساكن الطلبة في ماليزيا بكورونا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
10 سنوات على الثورة
مؤمن المحمدي
عالم مليان أرقام
القس. رفعت فكرى
النظرة الإيجابية
لواء. محسن الفحام
رسالة إلى الفارس النبيل
المزيد

الثقافة

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بـ«ثقافة القليوبية»

قصور الثقافة تختتم برنامجًا تدريبيًا حول «المواقع الإلكترونية»

«قصة صورة» لـ إحسان عبدالقدوس يحتضن زوجته «لولا»

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية بثقافة مطروح