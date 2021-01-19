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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«جسات» استعدادا لتنفيذ الصرف الصحي بقريتين بالوادي الجديد

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:44 ص
الدكتور نبيل حنفي
الدكتور نبيل حنفي
محمد مهدي
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أكد الدكتور نبيل حنفي، رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، بدء عمل جسات لمواقع الصرف الصحي تمهيدا لبدأ تنفيذ المشروع بقريتي القلمون والجديدة.

وأضاف حنفي، أن المركز استقبل لجنة فنية من الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي لعمل جسات المواقع من على الطبيعة للبدأ في تسليم المقاول القريتين للبدء في المشروع.

وأوضح هلال عبد الرحمن، رئيس الوحدة المحلية لقرى الجديدة على تواجد القائمين على مشروع الصرف الصحي من صباح اليوم لعمل جسات على الطبيعة بعدة مناطق لاستلام الموقع فعليا والبدأ في تنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن.

وأشار هلال، إلى أنه تم التواصل مع المهندس طارق وهبة، رئيس الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، لتنفيذ مشروع الصرف الصحي الذي طال إنتظارة، حيث أفاد أنه حال الانتهاء من الجسات الأرضية سيتم تسليم المقاول المختص المواقع والبدأ فورا على أرض الواقع خلال أيام.

الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من رفع المناسيب الهندسية للشوارع بقرية الجديدة من خلال مكتب استشارى هندسي، لتنفيذ محطة معالجة مشتركة بين قريتي القلمون والجديدة، على أن ينتهى المشروع خلال الفترة القليلة المقبلة ضمن مشروعات المركز لتحسين مستوى الخدمات والمرافق للمواطنين بالقرى خاصة المحرومة والنائية بتكلفة 72 مليون جنيه.

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