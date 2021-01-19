إيران: إنتاج اليورانيوم للأغراض السلمية فقط

قالت إيران، اليوم الثلاثاء، إنها ملتزمة بإنتاج معدن اليورانيوم والوقود المتطور للأغراض السلمية فقط.وردت وزارة الخارجية الإيرانية، على بيان الترويكا الأوروبية، المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، بأن طهران ملتزمة بإنتاج معدن اليورانيوم والوقود المتطور للأغراض السلمية فقط.ولفتت الخارجية الإيرانية إلى أن إنتاج اليورانيوم يأتي ضمن تنفيذ قانون برلماني، مؤكدة أنها ستطلع الوكالة الدولية على تفاصيل إنتاج اليورانيوم بعد الإجراءات الأولية.وأشارت إلى أن التقرير الذي قدمته منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى الوكالة الدولية، يتعلق ببدء الأبحاث لإنتاج وقود "سيليسايد" المتطور في مفاعل طهران للأبحاث وليس حول إنتاج اليورانيوم، لافتة إلى أن معدن اليورانيوم له استخدامات سلمية وبعض الدول تستخدم وقوده حاليا في مفاعلاتها ضمن المدة القانونية التي حددها التشريع البرلماني.