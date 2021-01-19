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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عمال النظافة يشاركون في كسح مباة الأمطار بالإسكندرية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:42 ص
عمال النظافة بالإسكندرية
عمال النظافة بالإسكندرية
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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كلفت شركة نهضة مصر للنظافة بالإسكندرية، قطاع النظافة الحضارية والخدمات المميزة برئاسة إبراهيم كمال، باتخاذ ما يلزم للمعاونة في أعمال كسح مياه الأمطار الخفيفة لأقرب مطبق أو شنيشة معاونة للأجهزة المعنية وتخفيفا عن كاهل المواطن السكندري، وتيسيرا للحركة العامة بشوارع المحافظة المختلفة.

وأضح أحمد شحاتة، مدير المركز الإعلامي للشركة، أن "نهضة مصر" منذ العديد من السنوات تعاون أجهزة المحافظة التنفيذية وكافه المرافق المعنية في كسح مياه الأمطار بكافة مناطق الإسكندرية من أبوقير شرقًا وحتى برج العرب غربا، بالرغم من أنه عملا خارج اختصاصها ولكن انطلاقًا من روح التعاون المشترك والوازع الوطني للشركة يتم الدعم.

وتشهد مناطق غرب الإسكندرية هطول أمطار غزيرة، بالتزامن من نوة "الفيضة الكبرى" التي من المتوقع أن تستمر 6 أيام.

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