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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«التعليم» توجه تنبيه لمديري المدارس الثانوي بشأن التأمين على السبورات الذكية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:39 ص
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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وجه قطاع الأمانة العامة بوزارة التربية والتعليم، خطابا لجميع المديريات التعليمية، بشأن إنتهاء فترة الضمان المجاني على الشاشات التفاعلية المركبة والمستخدمه بفصول مدارس الثانوي.

وقال في الخطاب إنه نظرا لانتهاء فترة الضمان المجاني على الشاشات التفاعلية المركبة والمستخدمه بفصول مدارس الثانوي العام على مستوى الجمهورية، فإن الوزارة قامت بالتعاقد مع الشركة المصرية للتأمين التكافلي، للتأمين على الشاشات ضد كافة المخاطر ( السرقة، السطو، الحريق، التلف، الكسر، الأعمال الفنية)، للفترة من ١١٢٢٠٢٠ حتى ٣٠١١٢٠٢٢

وأوضحت أنه على مديري مدارس الثانوي اتخاذ الإجراءات التالية حيال الشاشات:

أولا: في حالة السرقة والسطو:

- تحرير محضر شرطة بالقسم التابع له المدرسة.
- صورة من إذن الإضافة الخاص بالشاشة ورقم السيريال.
- خطاب من إدارة المدرسة معتمد من الإدارة التعليمية بالواقعة.
- تقديم المستندات السابق ذكرها إلى قسم التأمينات بإدارة المخزون السلمي بالشئون المالية بديوان الوزارة.


ثانيا: في حالة التلف أو الحريق أو العطل أو الكسر

- تحرير مذكرة إثبات حالة من المدرسة وتعتمد من مدير المدرسة والإدارة.
- صورة من إذن الإضافة الخاص بالشاشة ورقم السيريال.
- تقديم المستندات السابق ذكرها إلى قسم التأمينات بإدارة المخزون السلمي بالشؤون المالية بديوان الوزارة.
«التعليم» توجه تنبيه لمديري المدارس الثانوي بشأن التأمين على السبورات الذكية
«التعليم» توجه تنبيه لمديري المدارس الثانوي بشأن التأمين على السبورات الذكية

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