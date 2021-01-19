صعود أسهم أوروبا بفضل تقارير أرباح إيجابية

صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بعد أن ارتفعت الأسواق الآسيوية بفضل تفاؤل حيال الاقتصاد الصيني، بينما تلقت المعنويات الدعم من تقارير إيجابية للأرباح من شركة التعدين ريو تينتو ولوجيتك لصناعة ملحقات الكمبيوتر.وربح المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0809 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع المؤشر داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي 0.4 بالمئة وزاد مؤشر الأسهم القيادية في لندن 0.7 بالمئة.وارتفعت أسهم ريو نيتنو المدرجة في المملكة المتحدة 1.4 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن زيادة 2.4 بالمئة في شحنات خام الحديد في الربع الرابع، بدعم من الأنشطة الصناعية في أكبر مستهلك للخام في العالم وهي الصين.وقفز سهم لوجيتك 6.9 بالمئة بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لنمو المبيعات والأرباح لعام 2021 للمرة الثالثة، مستفيدة من تعزز الطلب مدفوعا بالجائحة على منتجات العمل من المنزل وملحقات الألعاب.