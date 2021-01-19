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مصر

نجاح ثاني عملية استبدال الصمام الأورطي بالتأمين الصحي الشامل

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:39 ص
أطباء التأمين الصحي
أطباء التأمين الصحي
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح ثاني عملية استبدال صمام أورطي بالقلب باستخدام تقنية التافي (TAVI) لمُسِن يبلغ من العمر 72 عامًا تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمستشفى النصر التخصصي للأطفال التابعة للهيئة ببورسعيد.

وأشارت الهيئة، إلى أن تقنية (التافي) هي أحدث التقنيات المستخدمة ومن أحدث ما توصل له العلم في عملية استبدال الصمام الأورطي بالقلب، والتي تعني استبدال صمام من دون شقّ منطقة الصدر، وذلك عن طريق القسطرة دون اللجوء للجراحات التقليدية مثل جراحات القلب المفتوح.

وأضافت الهيئة، أنه تم إجراء عملية استبدال الصمام الأورطي للمريض عن طريق تقنية التافي، حيث كان يعاني من ضيق شديد بالصمام إضافة إلى قصور بوظائف الكلى ومشاكل بالتنفس مما استدعى الأمر عدم اللجوء إلى الجراحة التقليدية واستبدالها بتقنية التافي حفاظًا على حياة المريض.

وتابعت، أن هذه العملية نجح بتحقيقها فريق طبي من أمهر أطباء وأساتذة جراحات القلب والصدر بمستشفى النصر التخصصي بورسعيد، تحت إشراف الدكتور ياسر صادق استشاري القلب وخبير القسطرة القلبية بالمستشفى، وبمعاونة الفريق الطبي الذي يضم الدكتور طارق رشيد أستاذ القلب ورئيس قسم جراحات القلب والصدر بالمستشفى، والدكتور أمير البسطويسي استشاري جراحة القلب والصدر، واستشاريي القلب الدكتور أحمد شبل والدكتور محمد علم الدين، وأخصائيي القلب الدكتور معتز سلامة والدكتور محمد عطا، واستشاري جراحة الأوعية الدموية الدكتور عمرو العقدة، واستشاري التخدير الدكتور أيمن التوني، بالإضافة إلى الفريق المعاون من أفضل طواقم التمريض وفنيين الأشعة بقسم قسطرة القلب بالمستشفى.

واستكملت، أن مستشفى النصر التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد أجرت عملية استبدال الصمام الأورطي للمريض عن طريق تقنية التافي وهي من جراحات القلب المعقدة، بتكلفة مساهمة 300 جنيه فقط لا غير، حيث أنه من منتفعي خدمات التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، ولافتة إلى أن تكلفتها في مستشفيات القطاع الخاص سواء بمصر أو خارجها تتجاوز ال 500 ألف جنيه.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، أن عملية استبدال الصمام الأورطي بالقلب عن طريق تقنية التافي (TAVI) يعد من العمليات فائقة الدقة والنادرة من نوعها، ويحتاج إلى خبراء في مجال قسطرة القلب، مشيدًا بما تضمه مستشفى النصر التخصصي التابعة للهيئة ببورسعيد من أطباء متخصصين وفرق طبية متكاملة من أمهر الإستشاريين والجراحين في جراحات وقسطرة القلب والأوعية الدموية.

ولفت السبكي، إلى أن ما تشهده منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد من رعاية كاملة متكاملة إنما يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة والتغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية ودون تمييز.

كما أكد السبكي، أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد تعد نقلة طبية متميزة لم تشهدها المحافظة من قبل، وحققت نجاحًا ملموسًا على أرض الواقع وأعلى معدلات رضاء المنتغعين شهدت به المؤسسات الدولية وأشادت به الهيئات والوزارات الداعمة للمشروع، حيث إنه ولأول مرة تتوافر هذا الكم الهائل من الخدمات الطبية ووفقًا لأحدث الممارسات والمعايير العالمية داخل نطاق المحافظة وبأعلى جودة وبأقل تكلفة مقارنة بمثيلاتها من المستشفيات في القطاع الخاص.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق ونجح فريق طبي قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصي التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد فى إنقاذ حياة مُسِن يبلغ من العمر 95 عامًا وإجراء أول عملية تبديل الصمام الأورطي بالقسطرة (TAVI) دون جراحة تقليدية داخل نطاق المحافظة، وخرجت الحالة من المستشفى بحالة صحية عامة ممتازة.

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