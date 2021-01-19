«اللي يقاوم يموت».. اعترافات عصابة سرقة السيارات بالإكراه في السلام

أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامى في سرقة السيارات من قائديها بالإكراه وتفكيكها داخل ورشة بالسلام، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.وكشفت التحقيقات ان المتهمين "أشرف. ط"، "عيسي.ع"، "إيهاب. ت"، "طارق.ا"، عاطلين ومسجلين في قضايا سرقة بالإكراه واستعراض بلطجة.أقر المتهمين بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه وتفكيكها داخل ورشة بمدينة السلام، وذلك بهدف التربح والكسب الغير مشروع منها.كما أقروا بارتكابهم وقائع السرقة على الطرق القريبة منهم كطريق الخانكة والنهضة بلبيس، وتمكنوا من سرقة 4 سيارات مستغلين سير السيارات بسرعة منخفضة ليلا على هذه الطرق، كما أقروا بشروعهم فى قتل سائقين حاولوا مقاومتهم.وأضاف المتهمين بتأجيرهم ورشة بغرض تفكيك السيارات فيها وبيعها قطع بالسلام.وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات تفيد بسرقة سياراتهم بدائرة قسم السلام والخانكة وباجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب وقائع السرقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.