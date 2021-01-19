اجتماعات مكثفة لماجد الكدواني لتنفيذ «أوامر عليا»

يعيش الفنان ماجد الكدواني، انتعاشة سينمائية كبيرة في الفترة الحالية بعد تعاقده على أكثر من عمل سينمائي سيتم تنفيذهم خلال العام الحالي.ويجري الفنان اجتماعات مكثفة مع منتج ومخرج فيلمه السينمائي الجديد "أوامر عليا"، للوقوف على التفاصيل المبدئية للفيلم وترشيح الابطال المشاركين فيه لتحديد موعد نهائي للتصوير، والفيلم يناقش قضية هامة في إطار كوميدي اجتماعي ومن المتوقع عرضه مطلع عام 2022.يذكر أن ماجد الكدواني يعرض له حاليا فيلم "وقفة رجالة" بدور العرض السينمائي، ويشارك في بطولته سيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.