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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«نجدة سوهاج» تنقذ شابا حاول الانتحار من أعلى كوبرى أخميم

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:35 ص
قوات التدخل السريع
قوات التدخل السريع
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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نجحت قوات التدخل السريع، في إنقاذ شاب أقدم على الانتحار من أعلى كوبري أخميم بمحافظة سوهاج.

و انتشر خلال الساعات القليلة الماضية فيديو يبرز نجاح قوات التدخل السريع في إنقاذ الشاب، وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز سوهاج، يفيد بورود بلاغا من إدارة النجدة بوقوف حركة المرور أعلي كوبري أخميم بوجود شاب يحاول الانتحار أعلي كوبري أخميم.

و انتقل مأمور وضباط المركز، وتم الاستعانة بقوات التدخل السريع بمديرية أمن سوهاج، وتبين أنه شاب أربعيني غير متزن نفسيًا، وبعد محاولات من إقناعه بالعدول عن الانتحار تمكنت قوات التدخل السريع من إنقاذه.

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