«السياحة» تهدي «الاتصالات» مركبة بريد أثرية لعرضها في متحف العتبة

أهدت وزارة السياحة والآثار إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مركبة أثرية لنقل المواد البريدية موديل عام 1870، والتي كانت ضمن مقتنيات متحف المركبات الملكية لتنضم إلى مقتنيات متحف البريد المصري على سبيل الإعارة، وذلك بمناسبة قرب افتتاح متحف البريد المصري بعد تطويره.وبهذه المناسبة، وجه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشكر إلى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، على هذا الإهداء لمتحف البريد المصرى والذي يضم العديد من الكنوز والمقتنيات النادرة التى تبرز تطور دور البريد وخدماته، مشيرا إلى انه تم الاعتماد على التقنيات الحديثة لتطوير وسائل عرض المقتنيات وتقديمها بمظهر حضارى يعكس عراقة مؤسسة البريد المصرى ويمزج بين الأصالة والمعاصرة.وكان قد تم الاتفاق على هذا الإهداء أثناء الزيارة التفقدية التي قام بها الوزيران، الشهر الماضي، للمتحف،جدير بالذكر أن سيارة نقل المواد البريدية الآثرية، شاسية رقم 1822، كانت من ضمن العربات التى يتم استخدامها فى استقبال البريد من محطات القطار ونقلها للمدن الصغيرة.وقد كانت مثل هذه العربات متواجدة في انجلترا فى عام 1880، حيث كانت مخصصة لنقل الأمتعة والبريد الخاص بالملك في القرن العشرين، وهي على شكل صندوق كبير مصنوع من الخشب، مغلق له باب خلفي بضلفتين وكرسي أمامي مرتفع للسائق مصنوع من الخشب.