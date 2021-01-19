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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إجمالي إصابات كورونا في أرمينيا يقترب من الـ165 ألفا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:34 ص
كورونا في أرمينيا
كورونا في أرمينيا
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أعلنت وزارة الصحة الأرمينية اليوم الثلاثاء أنها سجلت 236 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 164 ألفا و912 حالة.

ونقلت صحيفة بان أرمينيان الأرمينية على موقعها الإلكتروني عن الوزارة قولها إنه تعافى أيضا 436 شخصا ليصل إجمالي المتعافين 153 ألفا و500 حالة.

وذكرت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس بلغت 3007 أشخاص بعد تسجيل تسع وفيات جديدة أمس بينما بلغ عدد الحالات الحاملة للفيروس وتوفيت لأسباب أخرى 734 حالة.

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