ميناء دمياط ينظم برنامجا لتدريب الشباب على العمل في الموانئ البحرية

تنظم هيئة ميناء دمياط برنامجا لتأهيل الشباب للعمل في الموانئ البحرية بمنطقة المتوسط (YEP MED)،والممول من مؤسسة التعاون عبر الحدود في البحر المتوسط التابعة للاتحاد الأوروبي(ENI)،وذلك في إطار حرص الهيئة القيام بدور فعال في تنمية المجتمع.وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الثلاثاء- أن البرنامج يستهدف تقديم دورات تدريبية للشباب الدمياطي من الجنسين،لبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم بما يؤهلهم للعمل في الموانئ البحرية مستقبلًا.وأضاف البيان أن هيئة ميناء دمياط تتخذ حاليًا الخطوات اللازمة للبدء في البرنامج بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، مشيرا إلى أن البرنامج يمتد لـ 30 شهرا،ويتضمن التدريب في 3 مجالات رئيسية وهي: التجارة الخارجية،والتنمية المستدامة،ولوجستيات الموانئ.