«وقفة رجالة» يقترب من المليون الثاني في 5 أيام

عرضت شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي الفيلم السينمائي الجديد "وقفة رجالة" وذلك منذ ما يقرب من خمسة أيام في دور العرض المصرية ورغم الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد إلا أن الفيلم حقق نجاحا كبيرا في دور السينما.وقال صفوت الهلباوي مدير التوزيع بشركة دولار فيلم في تصريحات لجريدة "الدستور" اليوم الثلاثاء إن الفيلم اقترب إيراداته من المليون الثاني حيث حقق بالتحديد إيرادات مليون و700 ألف جنيه فى شباك التذاكر.وقفة رجالة بطولة بيومي فؤاد وماجد الكدوانى، وسيد رجب، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل وضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد وآخرون والعمل بمشاركة إنتاجية لكل من شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.