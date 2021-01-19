رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

ضيف الله: إنشاء مدينة الذهب يحقق نقلة في صناعة المجوهرات في مصر

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:32 ص
النائب سعيد ضيف
النائب سعيد ضيف الله،
أشرف لاشين
طباعة
قال النائب سعيد ضيف الله، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، وعضو الهيئة العليا للحزب، إن صناعة الذهب والحلي والمجوهرات في مصر ستشهد طفرة كبيرة خلال المرحلة القادمة وذلك عقب توجيهات الرئيس السيسي بإنشاء مدينة لصناعة الذهب.

وأضاف ضيف الله، في بيان، اليوم، إن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اقتحمت العديد والعديد من المجالات الصناعية التي كانت غائبة على مدار عقود طويلة جدا رغم امتلاك مصر الثروات الطبيعية التي تؤهلها للريادة في تلك المجالات ومنها مجال الذهب.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هذه المدينة ستكون نقلة كبيرة لمصر في مجال الذهب والمجوهرات وذلك لضخامة حجمها والتي لن تقل عن 150 فدانا شاملة منظومة خدمات متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية والدولية.

وتابع النائب سعيد ضيف الله: "المدينة ستكون مركزا عالميا لصناعة الذهب والمجوهرات على أرض مصر لأول مرة، وهي إنجاز حقيقي يضاف لسجل إنجازات مصر ما بعد 30 يونيو".

وشدد على ضرورة بذل الحكومة لمزيد من الجهد في سبيل تطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل، خاصة في مجال صناعة المجوهرات والتوسع في إقامة المدارس المتخصصة في هذه الصناعة المهمة لتوفير العمالة الماهرة والمدربة لهذه الصناعة الواعدة.

موضوعات متعلقة

إلغاء حكم حبس أصدقاء «طفل المرور»

تفاصيل المشروع القومى لتصنيع السيارات الكهربائية فى مصر

أبرزها بيراميدز.. تعرف على المباريات التي يغيب فيها الشناوي عن الأهلي

قرار مهم من «التعليم» بشأن «الاختبارات الأونلاين» (مستند)

الصور

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

image description

صناع مدينة دمياط للأثاث يشاركون بمعرض التضامن في أسيوط

image description

حملات على الأسواق والمقاهي لمكافحة انتشار كورونا في أسيوط

image description

أوقاف دمياط تطلق «قوافل الخير» في المستشفيات

image description

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بأسيوط

الأكثر قراءة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

حقيقة القبض على عضوات نادي الجزيرة المتورطات في واقعة «التورتة الجنسية»

صانعة «الحلوى الجنسية» بنادي الجزيرة: «عملت اللي طلبوه مني»

أول تعليق من الإفتاء على واقعة الحلوى الجنسية فى نادى الجزيرة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

ثلوج اليابان تقتل 60 شخصًا

التقاعد المبكر للعاملين مع مرضى كورونا في روسيا

أغلب الألمان يؤيدون تمديد الإغلاق للحد من كورونا

إصابة 18 من العائدين لمساكن الطلبة في ماليزيا بكورونا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
10 سنوات على الثورة
مؤمن المحمدي
عالم مليان أرقام
القس. رفعت فكرى
النظرة الإيجابية
لواء. محسن الفحام
رسالة إلى الفارس النبيل
المزيد

الثقافة

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بـ«ثقافة القليوبية»

قصور الثقافة تختتم برنامجًا تدريبيًا حول «المواقع الإلكترونية»

«قصة صورة» لـ إحسان عبدالقدوس يحتضن زوجته «لولا»

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية بثقافة مطروح