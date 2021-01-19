ضيف الله: إنشاء مدينة الذهب يحقق نقلة في صناعة المجوهرات في مصر

قال النائب سعيد ضيف الله، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، وعضو الهيئة العليا للحزب، إن صناعة الذهب والحلي والمجوهرات في مصر ستشهد طفرة كبيرة خلال المرحلة القادمة وذلك عقب توجيهات الرئيس السيسي بإنشاء مدينة لصناعة الذهب.وأضاف ضيف الله، في بيان، اليوم، إن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اقتحمت العديد والعديد من المجالات الصناعية التي كانت غائبة على مدار عقود طويلة جدا رغم امتلاك مصر الثروات الطبيعية التي تؤهلها للريادة في تلك المجالات ومنها مجال الذهب.وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هذه المدينة ستكون نقلة كبيرة لمصر في مجال الذهب والمجوهرات وذلك لضخامة حجمها والتي لن تقل عن 150 فدانا شاملة منظومة خدمات متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية والدولية.وتابع النائب سعيد ضيف الله: "المدينة ستكون مركزا عالميا لصناعة الذهب والمجوهرات على أرض مصر لأول مرة، وهي إنجاز حقيقي يضاف لسجل إنجازات مصر ما بعد 30 يونيو".وشدد على ضرورة بذل الحكومة لمزيد من الجهد في سبيل تطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل، خاصة في مجال صناعة المجوهرات والتوسع في إقامة المدارس المتخصصة في هذه الصناعة المهمة لتوفير العمالة الماهرة والمدربة لهذه الصناعة الواعدة.