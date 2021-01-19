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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 4 جنود بانفجار لغم في النيجر

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:39 ص
انفجار لغم في النيجر
انفجار لغم في النيجر
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أعلنت وزارة الدفاع في النيجر عن مقتل أربعة جنود وإصابة ثمانية آخرين بانفجار لغم يدوي الصنع في جنوب شرق البلاد قرب الحدود مع نيجيريا، في منطقة تنشط فيها جماعة "بوكو حرام" الإرهابية.

وقالت الوزارة في بيان - نقل راديو "إفريقيا 1" اليوم الثلاثاء، مقتطفات منه، إن عبوة ناسفة يدوية الصنع انفجرت بعناصر من الجيش النيجري وإن الحصيلة في صفوف الجيش بلغت أربعة قتلى وثمانية جرحى.. مضيفة أن العبوات الناسفة اليدوية الصنع هي أحد الأساليب الرئيسية التي يستخدمها الإرهابيون في هجماتهم بالمنطقة.

وأوضح البيان أن الانفجار وقع خلال ملاحقة الجنود لمسلحين غداة هجوم استهدف أول أمس الأحد، معسكرًا للجيش في "تشيتيما وانغو" في جنوب شرق البلاد بمنطقة "ديفا".. مشيرة إلى استمرار عمليات التمشيط والاستطلاع في المنطقة.

يذكر أن المنطقة التي جرى فيها الانفجار تقع بالقرب من الحدود حيث تكثر عمليات تسلل المسلحين.

يشار إلى أن معسكر "تشيتيما وانغو" استهدف في السابع من مارس 2020 حيث شن إرهابيون هجوما عليه بواسطة نحو 20 مركبة مدججة بالأسلحة كما قتل خلاله ثمانية جنود وفي عام 2019، شهدت قرية "تشيتيما وانغو" المحاذية للحدود النيجيرية هجومًا أسفر عن سبعة قتلى في صفوف القوات النيجيرية.

جدير بالذكر أن جماعة "بوكو حرام" تخوض تمردًا في نيجيريا منذ عام 2009 وهي تقيم قواعد لها في عدد من الجزر الصغيرة في بحيرة تشاد المترامية الأطراف الواقعة عند الحدود بين نيجيريا وتشاد والنيجر والكاميرون.

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