رئيس «المهندسين» بالإسكندرية: مصر أصبحت قوية ولا بُد أن يكون عمرانها منضبطًًا

أكد الدكتور محمد هشام سعودي، رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالإسكندرية، أن مصر أصبحت قوية فيجب أن يكون عمرانها منضبطًا؛ لأن العمران المتسيب والعشوائى هو حالة تراكمية ويجب إيقافها بحزمه من الإجراءات والقوانين منها قانون التصالح وتعديلاته من مجلس النواب، موضحًا أن قانون التصالح الجديد هو مكتسب للمخالفين وليس أحد آخر، لأن الطبيعى فى هذه المخالفات هو الإزالة ولكن استطاعت الدولة ان تصدر قانون يراعى الحالة الاجتماعية والاقتصادية وظروف المواطنين.وأضاف «سعودي»، فى تصريحات صحفية، أن هناك بعض المشكلات التي حدثت في آليات تنفيذ قانون التصالح تحتاج إلى تعديل من مجلس النواب لسهولة تطبيقه، مشيرًا إلى أن كل ما تم مع المواطنين، ممن سددوا جدية التصالح هو الحماية قانونا بمجرد الحصول على نموذج 3، وفي المرحلة الثانية يحول الملف إلى اللجنة الفنية لدراسته وبحث استيفاء كافة المستندات وفقًا للائحة التنفيذية وتطلب من المواطن استيفاء المطلوب، وفى حالة صعوبة استيفاء المطلوب يتم رفضه والحصول على المبلغ المدفوع فى جديه التصالح.وأشار إلى أن مصر لديها حاليًا قاعدة بيانات هامة للغاية لكافة مخالفات البناء لأكثر من مليون مخالفة لتحقيق المكتسب للمواطن من خلال دراسة جيدة للمعلومات المتاحة وتحليلها واعادة مراجعة القانون ولائحته التنفيذية، وإصدار التعديل ليطبق على كافة الحالات قبل وبعد تعديله من منطلق التخفيف في الإجراءات كمكتسب للمواطنين، ومن لم يقدم على طلبات التصالح فالدولة قادرة على الوقوف أمام المخالفين بمنتهى الحزم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية سواء بقطع المرافق أو الإزالة.وأوضح أن كافة المناطق على مستوى عمران مصر فى المدن فى حالة زيادة لمعدلات السكان عن المعدلات الطبيعية، لذلك لا بُد من إيقاف التكدس السكاني ولتخفيف الضغط على المرافق وشبكة الطرق والمواصلات، بالإضافة إلى إعادة صياغه توزيع السكان على مستوى مصر.وعن دور نقابة المهندسين أن النقابة لها دور فى اللقاءات والحوار والرأي مع وزارتي الاسكان والتنمية المحلية وكذلك مجلس النواب وطرح الافكار بالنسبة للتطوير للوصول الى مرحلة ميكنه التراخيص بالطرق الحديثة التي تتفق والعصر الرقمي وما تشهده مصر من تنمية علي كافة المحاور.وقال رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية، إن شهادة السلامة الانشائية وفقا لقانون 17 وتعديلاته وما تم فى اللائحة التنفيذية لابد من إصدراها من مهندس استشارى متخصص فى تصميم المنشأت الخرسانية اوالمعدنية ومعتمدة من النقابة، وهو مهندس متخصص تحكمه قانون مزاوله المهنة بنقابة المهندسين على مستوى 26 نقابة فرعية على مستوى الجمهورية.وأضاف " سعودى" أن هناك إطار تنظيمى بالنقابة لإصدار شهادة السلامة الانشائية المؤمنة، أن المهندس الاستشارى هو من يقدم الطلب بناءً على القانون الصادر، وتقديم حزمه مستندات منها كافه الرسومات المعمارية والانشائية وتقارير الصلاحية والنوته الحسابية وبخلاف تقديم "سى دى" للاختبارات التى تم اجراؤها فهو يعد ملف مكتمل فى نقابة المهندسين ويعرض على اللجان الفنية للبت فى الملف، وبعد حدوث خلل فى هذه الاجراءات من تصريحات غير قانونية لمشروعية اعتماد النقابة آل الحال لما هو عليه من تسيب في ادارة المنظومة بل تعداه باتهامات زورا ً بالتقصير من قبل نقابة المهندسين.وأكد إن النقابة لا تستطيع ان تأخذ مليمًا واحدا بخلاف ما أقره قانونها ونظامه الداخلي ولائحة مزاولة المهنة والدمغه الهندسية لأن هناك اجهزة رقابية تراجع نقابة المهندسين، وفق القوانين العاملة.