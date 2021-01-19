رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس «المهندسين» بالإسكندرية: مصر أصبحت قوية ولا بُد أن يكون عمرانها منضبطًًا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:30 ص
الدكتور محمد هشام
الدكتور محمد هشام سعودي
هبه عويضه
طباعة
أكد الدكتور محمد هشام سعودي، رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالإسكندرية، أن مصر أصبحت قوية فيجب أن يكون عمرانها منضبطًا؛ لأن العمران المتسيب والعشوائى هو حالة تراكمية ويجب إيقافها بحزمه من الإجراءات والقوانين منها قانون التصالح وتعديلاته من مجلس النواب، موضحًا أن قانون التصالح الجديد هو مكتسب للمخالفين وليس أحد آخر، لأن الطبيعى فى هذه المخالفات هو الإزالة ولكن استطاعت الدولة ان تصدر قانون يراعى الحالة الاجتماعية والاقتصادية وظروف المواطنين.

وأضاف «سعودي»، فى تصريحات صحفية، أن هناك بعض المشكلات التي حدثت في آليات تنفيذ قانون التصالح تحتاج إلى تعديل من مجلس النواب لسهولة تطبيقه، مشيرًا إلى أن كل ما تم مع المواطنين، ممن سددوا جدية التصالح هو الحماية قانونا بمجرد الحصول على نموذج 3، وفي المرحلة الثانية يحول الملف إلى اللجنة الفنية لدراسته وبحث استيفاء كافة المستندات وفقًا للائحة التنفيذية وتطلب من المواطن استيفاء المطلوب، وفى حالة صعوبة استيفاء المطلوب يتم رفضه والحصول على المبلغ المدفوع فى جديه التصالح.

وأشار إلى أن مصر لديها حاليًا قاعدة بيانات هامة للغاية لكافة مخالفات البناء لأكثر من مليون مخالفة لتحقيق المكتسب للمواطن من خلال دراسة جيدة للمعلومات المتاحة وتحليلها واعادة مراجعة القانون ولائحته التنفيذية، وإصدار التعديل ليطبق على كافة الحالات قبل وبعد تعديله من منطلق التخفيف في الإجراءات كمكتسب للمواطنين، ومن لم يقدم على طلبات التصالح فالدولة قادرة على الوقوف أمام المخالفين بمنتهى الحزم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية سواء بقطع المرافق أو الإزالة.

وأوضح أن كافة المناطق على مستوى عمران مصر فى المدن فى حالة زيادة لمعدلات السكان عن المعدلات الطبيعية، لذلك لا بُد من إيقاف التكدس السكاني ولتخفيف الضغط على المرافق وشبكة الطرق والمواصلات، بالإضافة إلى إعادة صياغه توزيع السكان على مستوى مصر.


وعن دور نقابة المهندسين أن النقابة لها دور فى اللقاءات والحوار والرأي مع وزارتي الاسكان والتنمية المحلية وكذلك مجلس النواب وطرح الافكار بالنسبة للتطوير للوصول الى مرحلة ميكنه التراخيص بالطرق الحديثة التي تتفق والعصر الرقمي وما تشهده مصر من تنمية علي كافة المحاور.


وقال رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية، إن شهادة السلامة الانشائية وفقا لقانون 17 وتعديلاته وما تم فى اللائحة التنفيذية لابد من إصدراها من مهندس استشارى متخصص فى تصميم المنشأت الخرسانية اوالمعدنية ومعتمدة من النقابة، وهو مهندس متخصص تحكمه قانون مزاوله المهنة بنقابة المهندسين على مستوى 26 نقابة فرعية على مستوى الجمهورية.


وأضاف " سعودى" أن هناك إطار تنظيمى بالنقابة لإصدار شهادة السلامة الانشائية المؤمنة، أن المهندس الاستشارى هو من يقدم الطلب بناءً على القانون الصادر، وتقديم حزمه مستندات منها كافه الرسومات المعمارية والانشائية وتقارير الصلاحية والنوته الحسابية وبخلاف تقديم "سى دى" للاختبارات التى تم اجراؤها فهو يعد ملف مكتمل فى نقابة المهندسين ويعرض على اللجان الفنية للبت فى الملف، وبعد حدوث خلل فى هذه الاجراءات من تصريحات غير قانونية لمشروعية اعتماد النقابة آل الحال لما هو عليه من تسيب في ادارة المنظومة بل تعداه باتهامات زورا ً بالتقصير من قبل نقابة المهندسين.


وأكد إن النقابة لا تستطيع ان تأخذ مليمًا واحدا بخلاف ما أقره قانونها ونظامه الداخلي ولائحة مزاولة المهنة والدمغه الهندسية لأن هناك اجهزة رقابية تراجع نقابة المهندسين، وفق القوانين العاملة.

موضوعات متعلقة

الإفتاء تحسم أمر «زواج التجربة»: منع الزوج من حقه في الطلاق باطل

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

تفاصيل المشروع القومى لتصنيع السيارات الكهربائية فى مصر

القصة الكاملة لواقعة الحلوى الجنسية في نادي الجزيرة بعد ضبط المتهمة بتصنيعها

الصور

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

image description

صناع مدينة دمياط للأثاث يشاركون بمعرض التضامن في أسيوط

image description

حملات على الأسواق والمقاهي لمكافحة انتشار كورونا في أسيوط

image description

أوقاف دمياط تطلق «قوافل الخير» في المستشفيات

image description

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بأسيوط

الأكثر قراءة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

حقيقة القبض على عضوات نادي الجزيرة المتورطات في واقعة «التورتة الجنسية»

صانعة «الحلوى الجنسية» بنادي الجزيرة: «عملت اللي طلبوه مني»

أول تعليق من الإفتاء على واقعة الحلوى الجنسية فى نادى الجزيرة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

ثلوج اليابان تقتل 60 شخصًا

التقاعد المبكر للعاملين مع مرضى كورونا في روسيا

أغلب الألمان يؤيدون تمديد الإغلاق للحد من كورونا

إصابة 18 من العائدين لمساكن الطلبة في ماليزيا بكورونا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
10 سنوات على الثورة
مؤمن المحمدي
عالم مليان أرقام
القس. رفعت فكرى
النظرة الإيجابية
لواء. محسن الفحام
رسالة إلى الفارس النبيل
المزيد

الثقافة

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بـ«ثقافة القليوبية»

قصور الثقافة تختتم برنامجًا تدريبيًا حول «المواقع الإلكترونية»

«قصة صورة» لـ إحسان عبدالقدوس يحتضن زوجته «لولا»

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية بثقافة مطروح