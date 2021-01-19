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مصر

«عبدالعاطي» يستعرض معدلات إنجاز مشروع تأهيل الترع وتحديث الرى

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:29 ص
عبدالعاطي
عبدالعاطي
وائل القمحاوى
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اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، مع المهندس محمود السعدى المشرف على مشروعى تبطين الترع والرى الحديث والاتصال السياسى، لإستعراض ومتابعة معدلات العمل والإنجاز فى المشروع القومى لتأهيل الترع المتعبة وتحديث الرى بدلا من الرى التقليدى بالغمر لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية.

وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى خلال الاجتماع، الثلاثاء، على مواصلة كافة قطاعات الوزارة، وتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التي يتم تنفيذها لترشيد استهلاك المياه، كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037، والذى يتضمن 7 آلاف كيلو متر فى مرحلته الأولى، والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.

وشدد على ضرورة استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة، خاصة أن  مشروع تأهيل وتبطين الترع يستهدف حل جزء من مشاكل نقص المياه وتقليل شكاوى المزارعين من خلال توصيل المياه إلى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب.

وأوضح أهمية الإسراع في الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، مما يساهم فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه، وهو ما سيؤدى لزيادة ربحية المزارع، كما سينعكس استخدام هذه المنظومة إيجابيًا على عملية إدارة وتوزيع المياه فى مصر بدرجة عالية من الكفاءة.

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