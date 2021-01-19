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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2037 إصابة جديدة بكورونا و37 وفاة في بلجيكا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:29 ص
كورونا في بلجيكا
كورونا في بلجيكا
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سجلت بلجيكا 2037 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية حيث سجلت 2017 بين 9و 15 يناير الجاري ويمثل هذا انخفاضا بنسبة 2٪ عن فترة الأيام السبعة السابقة.

وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو)- حسبما ذكرت قناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 98 حالة دخول جديدة خلال 24 ساعة حيث يتواجد حاليا في المستشفيات 1974 بينهم 369 حالة في العناية المركزة ووفاة 37 حالة جديدة.

وأكد المعهد أنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا، تم إدخال 771ر679 شخصا إلى المستشفى بسبب كوفيد -19 بينما توفي 20.472 شخصا بسببه بينهم 10 آلاف في الموجة الثانية للجائحة.

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