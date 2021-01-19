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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 3 تعديات على الأراضى الزراعية في طهطا بسوهاج

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:29 ص
فريدة سلام
فريدة سلام
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا شمال محافظة سوهاج، تحت إشراف فريدة سلام رئيس مجلس المدينة، بحملة إزالة تعديات على الأراضي الزراعية دائرة المركز.

وأكدت رئيس مركز ومدينة طهطا، أنه جرى خلال الحملة تنفيذ إزالة لـ 3 حالات تعديات على الأراضي الزراعية بناحية بندر طهطا، وقرية القبيصات التابعة لمجلس قروى نزلة القاضي على مساحة 3 قراريط.

وأضافت سلام، أنه تمت الإزالة بحضور أشرف محمد محمود، وحسام محمود جابر، رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروي نزلة القاضي، ومسئولي حماية الأراضي بالإدارة الزراعي، ومسؤول الإدارة الهندسية والعمليات والأزمات والعلاقات العامة بطهطا، ومعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.

وأشارت رئيس مركز ومدينة طهطا، إلى أن الحملات مستمرة دائرة المركز، وذلك للتصدي للمخالفين وتطبيق القانون حفاظا على الأراضي الزراعية وحمايتها من التعديات بكافة أنواعها وفى كل الأوقات ومهما كانت الظروف.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية وحمايتها من التعديات بكافة أنواعها.

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